Öngyilkos lett egy nő a Times Square-en, több mint húsz emeletet zuhant

Eddig ismeretlen okból ugrott ki még szerdán a New York-i Times Square egyik bárjának tetőteréről egy nő, aki végül huszonhét emeletet zuhant. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, a nőt végül az egyik emelet erkélyén találtak meg.

Öngyilkos lett egy nő még szerda délután az Egyesült Államokbeli New Yorkban, amikor kiugrott a Times Square egyik tetőtéri bárjából – számolt be az esetről a New York Post.

A városi rendőrség szerint a 26 éves nő összesen huszonhét emeletet zuhant a New York-i Hyatt Centric Times Square szállodájából, miután az 54. emeletről a mélybe vetette magát. Végül a 27. emelet erkélyén landolt.

A mentők az erkélyen már eszméletlen állapotban találtak rá, és még a helyszínen életét vesztette. Halálának pontos okát az orvosszakértő vizsgálata fogja megállapítani.

Az ugyanakkor nem derült ki, hogy a nő miért tartózkodott a szállodában. A Hyatt Centric részvétét fejezte ki a nő családjának, azonban minden médiamegkeresést a New York-i rendőrséghez irányított.

A Hyatt Hotels vezérigazgatója, Tom Blundell közleményében hangsúlyozta: szorosan együttműködnek az illetékes hatóságokkal az ügy felderítése érdekében.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

Ha bajban van, vagy másért aggódik

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20

A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu

Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között.

Az IMSZ-ről bővebb információt itt talál: http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu