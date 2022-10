Sokan felkapták a fejüket III. Károly király megjegyzésére

Liz Truss a hagyományoknak megfelelően pukedlizett, majd a következő beszélgetés zajlott le közte és az új uralkodó között, miközben kezet fogtak egymással:

– Felség, örülök, hogy újra látom!

– Szóval újra visszajöttél?

– Nagy örömömre szolgál a találkozó.

– Óh, Istenem (Dear, oh dear)! Mindenesetre...

A „Back again, dear oh dear!” megjegyzés inkább szólhatott a találkozónak – amihez Károlynak a jelek szerint nem sok kedve lehetett – mint Truss személyének, de a megszólalás mégis sokakat meglepett Nagy-Britannia szerte.

A scene straight from the Office.



Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”



King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”



Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.



