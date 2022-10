Földrengés volt a Bajkál-tóban

A Mediterrán Szeizmológiai Központ a honlapján jelentette, hogy pénteken 5,9-es erősségű földrengés volt az oroszországi Bajkál-tónál – adta hírül a Euro Weekly News.

A TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy a rengést a közeli Irkutszk és Ulan-Ude városában is lehetett érezni, továbbá a Burját Köztársaság 12 településén is.

Ma reggel, október 14-én 8 óra 54 perckor földrengés volt, amelyet utórengések követtek. A földrengés epicentruma a Bajkál-tó vizében volt

– áll az orosz vészhelyzeti minisztérium közleményében.

Az irkutszki szeizmológusok frissített adatai szerint a földrengés magnitúdója 5,9, az intenzitás pedig 7,9 pont volt. A hatóságok közölték, hogy áldozatokról és károkról nem érkezett hír.