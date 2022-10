Oroszország még mindig megosztja az egykori NDK-t

„Nácik, takarodjatok!” – a többi között ezt skandálták a tüntetők az utca túloldalán ukrán zászlókat lobogtató csoportnak. Egyértelműen arra utaltak, hogy a Kreml többször is fasisztának nevezte az ukrán hatóságokat.

„Takarodjatok, disznók, a mi pénzünkön élősködtök!” – tették hozzá, és fenyegetően az öklüket rázták.

Lipcse polgármestere és Szászország tartományi miniszterelnöke már másnap elhatárolódott a történtektől.

A két, farkasszemet néző csoport verbális összecsapása nagy médiavisszhangot kapott Németországban.

Az egyik eredetileg azért gyűlt össze, hogy a német energiapolitika és az Oroszország elleni szankciók ürügyén hallassa hangját.

Ehelyett az ukrán háborús menekülteket gyalázták.

„Az ötödik hadoszlop még mindig aktív Európa nagy részén” – jegyezte meg a lipcsei felvételeket megosztó Visegrád 24 hírportál.

Pro-Russian German protesters chant “Nazis, get the hell out” toward the Ukrainian refugees who dared to show up to counter-protest in Leipzig.



There is a 5th column active in large parts of Europe.



We must remain aware of that fact. pic.twitter.com/0Z2gR9Q14P