A kormány és a drágulás ellen tüntetett a francia baloldal

Tiltakozó menetet szervezett az egyre dráguló megélhetés és a kormányzati politika ellen vasárnap Párizsban az ellenzéki francia radikális baloldal, amely „egy új népfront” létrehozását tűzte ki célul.

„Ez a nagy összefogás, amelyet most elkezdünk ezzel a menettel, hatalmas siker” – vélte Jean-Luc Mélenchon, az ellenzéki radikális baloldali Engedetlen Franciaország vezetője, aki a tömeg közepén egy teherautóból szólt a tüntetőkhöz, és bejelentette egy „új népfront” megalakulását, amely szerinte hamarosan átveheti a hatalmat az országban.

A menet élén vonult Annie Ernaux friss Nobel-díjas francia írónő is, aki a párt tagja.

A szakszervezetek nem kívántak részt venni a tüntetésen, de Jean-Luc Mélenchon jelezte: támogatja a kedden esedékes általános sztrájkot, amelyet a baloldali szakszervezetek hirdettek meg a közszférában és az állami közlekedési vállalatoknál a jelenleg 6 százalékos inflációnak megfelelő fizetésemelést követelve.

🔴 Immense succès pour la #Marche16Octobre avec 140 000 personnes mobilisées contre la vie chère, l'inaction climatique et la réforme des retraites.



✊ Vous êtes le nombre. Vous êtes la force. L'unité populaire est la solution à la crise !#LaMarche pic.twitter.com/a6DqHRZwWO — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2022

A mérsékeltebb baloldal is felvonult

„Az üzenet egyszerű: a profit igazságosabb elosztását akarjuk” – mondta Olivier Faure, a Szocialista Párt főtitkára. A menet incidens nélkül vonult végig a Nation tértől a Bastille térig, de a megmozdulás közelében megjelentek fekete ruhás antikapitalista anarchisták, akik kirakatokat törtek be, és egy bankfiókot is megrongáltak, majd a rendőröket is megdobálták, akik könnygázzal oszlatták szét őket.

Gabriel Attal költségvetési miniszter, volt kormányszóvivő élesen bírálta a menetet, amely szerinte az országot blokád alatt tartókat pártolja.

A kormánytag a TotalEnergies olajipari vállalat dolgozóira utalt, aki harmadik hete sztrájkolnak fizetésemelést követelve, ellátási problémákat okozva a töltőállomásokon. A TotalEnergies vezetősége a kormány nyomására csütörtökön ült először tárgyalóasztalhoz a szakszervezetek képviselőivel a sztrájk szeptember 27-i kezdete óta.

Péntek reggel a cég többségi szakszervezetei bejelentették, hogy megszületett a megállapodás a 7 százalékos inflációkövető béremelésről novembertől, valamint 3 és 6 ezer euró közötti rendkívüli bónusz kifizetéséről minden munkavállalónak.

Miután az amerikai Esso–ExxonMobil olajipari óriásvállalatnál a korábban tüntető dolgozók felvették a munkát, az ellátás valamelyest javult, de a kormány adatai szerint szombaton a benzinkutak 27 százalékánál még mindig hiány volt legalább egyik üzemanyagból, Párizsban a kutak 40 százalékánál voltak ellátási gondok.

„Ez nem egy normális sztrájk”

Gabriel Attal vasárnap elfogadhatatlannak nevezte, hogy a CGT blokádja annak ellenére folytatódik, hogy a többség elfogadta a vezetőség fizetésemelési ajánlatát. „Ez nem egy normális sztrájk, a sztrájkjognak is vannak határai” – jelentette ki Geoffroy Roux de Bézieux, a legjelentősebb munkáltatói szervezet elnöke, aki szerint 150 ember tartja túszul Franciaországot az olajfinomítók által.

Szerinte hatóságilag kell kötelezni a munkafelvételre a CGT-tagokat a TotalEnergiesnél.

A CGT jelezte: legalább keddig, a több szakszervezettel (FO, Solidaires és FSU) közösen meghirdetett általános országos sztrájkig kívánja folytatni a munkabeszüntetést. A reformszakszervezetek szerint viszont az általános sztrájk nem megoldás az inflációs gondokra.