Gyanús körülmények között halt meg a Putyinhoz köthető orosz toborzótiszt

Roman Malik rejtélyes halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok. Helyi sajtóhírek szerint Malikot felakasztva találták az otthonában. A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást az ügyben, de nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a férfi önkezével vethetett véget az életének. Családtagjai szerint azonban kizárt, hogy Malik öngyilkos lett volna – írja a Euro Weekly News orosz forrásokra hivatkozva.

Sajtóértesülések szerint Roman Malik részt vett a csecsen hadjáratokban, majd különböző beosztásokban dolgozott a hadkiegészítő parancsnokságon, haláláig a toborzóiroda vezetője volt. Malik állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli munkatársa volt.

A military commissar in charge of enlistment for Putin’s chaotic mobilisation campaign, Lt-Col Roman Malyk, 49, has been found dead in suspicious circumstances prompting murder investigation. His body was discovered near the fence of his home in the Primorsky region of Russia. pic.twitter.com/MzFy54TTe7