Egy tizenkét éves párizsi kislány holttestére találtak egy bőröndben

Otthona előtt hagyták egy tizenkét éves kislány holttestét egy bőröndbe rejtve, Párizs északkeleti részén. Az ügyben a francia rendőrség is nyomoz.

A gyanú szerint a kislányt, Lola Davietet megerőszakolták és meg is kínozták a halála előtt. Az ügyben eddig két gyanúsítottat hallgattak meg hétfőn a bíróságok: egy huszonnégy éves hajléktalan nőt és egy negyvenhárom éves férfit. Bizonyos értesülések szerint azonban a rendőrség további két embert is kihallgatott. Az ügy első számú gyanúsítottja a hajléktalan nő – írja a The Guardian.

Térfigyelő kamerák rögzítették a jelenetet, amint az első számú gyanúsított pénteken fél négy körül egészen hazáig követte az iskolából hazaigyekvő kislányt. A helyiek beszámolója szerint a nő később egy nagy méretű műanyag bőröndöt húzva járkált a környéken. Ezt a bőröndöt találta meg később egy másik hajléktalan egy lakótömb előtt, nem messze a kislány otthonától.

A kislány halálát fulladás okozta – állapította meg a boncolási vizsgálat. Az ügy első számú gyanúsítottjaként feltüntetett hajléktalan nőről egyelőre annyit lehet tudni, hogy vagy az utcán, vagy pedig a nővérénél tartózkodik, többféle mentális betegséggel is küzd, és a nővére abban a háztömbben él, amelyben Lola Daviet is lakott a szüleivel.

A második számú gyanúsítottként feltüntetett férfi valószínűleg a kislány holttestének szállításában vehetett részt. Az eddigi vizsgálatok alapján a gyilkosságnak nem volt indítéka.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.