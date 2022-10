Letartóztatták az ombudsmant, kábítószert és mobiltelefonokat csempészhetett az elítélteknek

Letartóztatták kedden a nápolyi börtönben fogva tartott rabok jogainak érvényesítéséért felelős állami ombudsmant, mert a hatóságok szerint kábítószert és mobiltelefonokat csempészett be az elítélteknek – közölte a helyi rendőrség.

Pietro Ioia mellett hét másik embert is őrizetbe vettek. Az olasz törvények alapján a börtönombudsmannak joga van belépni a rabok cellájába, és interjút is készíthet velük, hogy életkörülményeikről és állapotukról érdeklődjön. A nápolyi rendőrség szerint Ioia visszaélt beosztásával, amikor mobileszközöket és kábítószert juttatott be a nápolyi Poggioreale börtönbe, ahol a rabok ezekkel kereskedtek.

A pénzt ezután olyan bankkártyákhoz tartozó számlára utalták, amelyek tulajdonosa egy börtönön kívül élő, pontosan meg nem nevezett olasz nő volt, aki tagja volt a bűnszervezetnek.

A nyomozás virágzó kábítószer-kereskedelmi rendszer működésére derített fényt, amelynek során több ezer euró értékű hasis és kokain cserélt gazdát a börtönben

– fogalmazott a rendőrségi közlemény. A gyanúsítottak közül hatot letartóztattak és börtönbe szállítottak, kettőt pedig házi őrizetbe helyeztek.

Az olasz nemzeti börtönombudsmani hivatal közleménye szerint maga a szervezet is vizsgálatot indít Pietro Ioia megdöbbentő letartóztatásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy nem az országos hivatal felelőssége a helyi börtönombudsmanok felügyelete.