Konténerlakások épültek a csíksomlyói romák leégett telepén, visszatérhetnek

Több mint másfél évvel a csíksomlyói romák telepén kiütött tűz után most az utolsó károsultak is visszatérhetnek, és elhagyhatják ideiglenes szálláshelyüket, az Erőss Zsolt Arénát.

A telepen 2021 januárban ütött ki egy tűz, amely egy éjszaka alatt mintegy 230 embert tett fedél nélkülivé. Többségük néhány nap múlva vissza tudott költözni az épen maradt lakásokba, de sokaknak kontenárlakásokat kellett felállítani (és addig mintegy 71 károsultat a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában helyezték el).



Ezek a lakások még csak mostanra készültek el. A szekelyhon.ro szerint, szerdáig a helyszínre vontatják a rögtönzött lakásokat, és utána kezdik meg a víz bekötését és a villanyhálózatra való csatlakoztatást, valamint a konténerek külső-belső szigetelését, amelyet már a családok végeznek el sajátkezűleg.

A lakások mellett a polgármesteri hivatal egy szociális konténert és egy mosdókat tartalmazó konténert is fel fog állítani a telepen. A konténerlakásokban élőknek egy jelképes összegű lakbért kell majd fizetniük, illetve fedezniük kell a saját fogyasztásukat, de a Máltai Szeretetszolgálat és a helyi önkormányzat továbbra is segíteni fogja őket, többek közt például a munkahelykeresésben is.