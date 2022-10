Találkozott a kegyetlenül meggyilkolt 12 éves kislány szüleivel Emmanuel Macron

Mint arról korábban az Index is beszámolt, otthona előtt hagyták egy tizenkét éves kislány holttestét egy bőröndbe rejtve, Párizs északkeleti részén. A gyilkosság hatalmas érzelmeket kavart a hétvégén Franciaországban, az államfő ezért személyesen fejezte ki „a nemzet támogatását” az áldozat szüleinek.

A gyanúsítottat, Dahbia B.-t szombat hajnalban, néhány órával azután vették őrizetbe, hogy a megölt Lola maradványait megtalálták annak a háznak az udvarán, amelyben lakott. Az algériai származású gyanúsítottat – aki a rendőrség szerint pszichológiai problémáktól szenved – az épület térfigyelő kamerái alapján tudták azonosítani.

Az 1998-ban Algériában született nő 2016-ban legálisan, diákvízummal érkezett Franciaországba, 2018-ban párkapcsolaton belüli erőszak áldozata volt, amelyről rendőrségi jegyzőkönyv is készült. Augusztus 21-én előállították a párizsi repülőtéren, mert lejárt francia dokumentumokat mutatott be. Miután nem bűntett előéletű, az eljárásrendnek megfelelően a helyszínen hatósági felszólítást kapott, hogy 30 napon belül önként hagyja el az ország területét – közölték rendőrségi források, de nem tudni, hogy ez ellen élt-e a halasztó hatályú fellebbezés lehetőségével. A nő az előállításakor nem rendelkezett sem állandó lakhellyel, sem állandó jövedelemmel.

Több részletre is fényderült

A kislány eltűnését péntek délután jelezték szülei a rendőrségnek, miután Lola nem ért haza a lakástól pár percre található iskolájából. A szülők a lakóépület gondnokai, s a térfigyelő kamerák felvételein látták, hogy az épületbe egy általuk ismeretlen nő kíséretében lépett be a lányuk. Egy szemtanú is jelentkezett a rendőrségen, akinek a nő később pénzt ajánlott egy bőrönd – amelyben Lola holtteste volt – áthelyezéséhez. Végül egy hajléktalan találta meg a lány holttestét egy műanyagzsákban annak az épületnek az udvarán, ahol Lola a szüleivel élt.

A boncolás kimutatta, hogy Lola légzési és szívelégtelenségben halt meg, a testén ütések nyomait is felfedezték, de a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben szexuális bántalmazásnak nem voltak nyomai – közölte Laure Beccuau párizsi ügyész.

Azt mondta, csak el álom volt

A nyomozók szerint a gyanúsított eleinte beismerte, majd vitatta a tényeket. Az ügyész elmondta, hogy a nő az áldozatát a nővére lakásába vitte, aki ugyanabban az épületben lakott, mint a lány. Ott

saját elmondása szerint arra kötelezte, hogy letusoljon, majd szexuálisan bántalmazta, és más, halált okozó erőszakos cselekményeket követett el rajta,

miután elrejtette a holttestét egy bőröndben. Egy nulla és egy egyes számot festett az áldozat mindkét talpára - jelezte az ügyész, aki szerint Dahbia B. utóbb a teljes vallomását visszavonta, s azt állította, hogy „nem a valóságot, hanem csak egy álmot” mesélt el.

A nyomozók kiemelték, hogy a gyanúsított nem mutatott empátiát az áldozat iránt, s úgy fogalmazott, hogy "őt is megerőszakolták, és látta a szüleit is meghalni". Az első vizsgálatok szerint a nő pszichológiai problémáktól szenved, de nincs nyoma annak, hogy valaha is kezelték Franciaországban – számolt be az MTI.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

