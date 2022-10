Fizetett menopauza-szabadságot vezet be egy ír bank

Az alkalmazottak évente legfeljebb 10 nap szabadságot vehetnek ki, ha a menopauzával kapcsolatos fizikai vagy pszichológiai tüneteket tapasztalnak – jelentette be a bank szerdán.

A bank, amely világszerte mintegy 9800 embert foglalkoztat, a vezetőket képzésekkel segíti abban, hogyan támogassák a menopauzán áteső kollégákat. A legtöbb alkalmazottja Írországban és az Egyesült Királyságban dolgozik. A bejelentésre Írország első Menopauza-tudatossági hetén került sor, miután Nagy-Britanniában és Európában egyre több vállalat, köztük a Danske Bank és a Deloitte is menopauzát célzó politikát vezetett be.

Gátolja a nők munkabírását, ezért indított a brit kormány munkacsoportot

Az év elején az Egyesült Királyság kormánya Menopauza munkacsoportot hozott létre, hogy megvizsgálja, milyen hatással van a menopauza a nők munkaképes életére, különösen a karrierjük későbbi szakaszában.

Az ír egészségügyi minisztérium tanulmánya szerint a menopauzás nők több mint fele számol be olyan tünetekről, mint a fáradtság, alvászavarok, ízületi fájdalmak és hőhullámok. A tanulmány szerint kevesebb mint egyharmaduk mondta, hogy szívesen beszélne a vezetőjének a tapasztalatairól.

A Bank of Ireland szabályozása a McKinsey & Co. által kedden közzétett új kutatással egy időben jelent meg, amely szerint az Egyesült Államokban a vezető beosztásban lévő nők minden eddiginél nagyobb valószínűséggel mondanak fel azért, mert igazságtalanul bánnak velük a munkahelyükön. A vezető beosztásban dolgozó nők több mint másfélszer nagyobb valószínűséggel hagyták ott munkahelyüket, mint férfi társaik, mert olyan vállalatnál akartak dolgozni, amely jobban elkötelezett a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás iránt.

A női egészségüggyel külön foglalkoznak a munkahelyek. Kifejezetten a menstruációs időszakra adnak szabadságot több országban, köztük már Magyarországon is több budapesti kerületben vezették be a menstruációs szabadságot. Skóciában egy kisebbfajta botrány kerekedett abból, hogy egy férfire bízták a „menstruációs ügyvezetői tisztséget”, miután Skóciában vezették be először az ingyenes hozzáférést a higiéniai termékekhez. Spanyolországban is bevezették a szabadságot, Európában elsőként.