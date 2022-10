Kiszámíthatatlanná válnak Putyin akciói

Ezek között említették többek között a Németországban elkövetett politikai gyilkosságokat is. Nyilvános parlamenti meghallgatáson vettek részt a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND), az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) és a Katonai Hírszerző Szolgálat (MAD) első számú vezetői. Ehhez hasonló alkalomra évente csak egyszer kerül sor.

Thomas Haldenweg, a a BfV elnöke szerint az ukrajnai háború gyökeresen felforgatta a játékszabályokat a biztonságpolitika minden területén, aminek jelentős hatása van Németország belső biztonságára nézve is. A német kormány negyven orosz kémet utasított ki az országból idén áprilisban. Az Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke szerint azonban ez még mesze nem a teljes szám – írja a Der Spiegel alapján az Infostart.

Az orosz titkosszolgálatok németországi tevékenységének gátlástalansága tovább erősödött, egészen a politikai gyilkosságok lehetséges elkövetéséig

– fogalmazott a hivatal vezetője. Bruno Kahl, a hírszerzés vezetője szerint a szolgálatot nem érte meglepetésként az oroszok Ukrajna elleni támadása. A Szövetségi Hírszerző Szolgálat már évek óta hangoztatja, hogy Oroszország hajlamos erőszakot alkalmazni.

Azt azonban elismerte, hogy a háború kirobbanása előtt a BND jóval visszafogottabb és tartózkodóbb álláspontot foglalt el Vlagyimir Putyin Ukrajna lerohanásával kapcsolatos terveiről, mint az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia titkosszolgálatai.

A német szolgálatok defenzív magatartása irritációt váltott ki a partnereknél

– tette hozzá a hírszerzés vezetője, aki azt is hangsúlyozta, előfordulhat, hogy Oroszország taktikai atomfegyvereket vet be Ukrajnában. Vlagyimir Putyin ezt a lépést is a „tarsolyában tartogatja”, azért, hogy ezzel kizsaroljon egy kényszerű békeszerződést Ukrajnából. Oroszország részéről semmi nem utal arra, hogy bármilyen kompromisszumot hajlandók lennének megkötni egy Ukrajnával történő esetleges béketárgyalás alkalmával – tette hozzá.

A háború negatív kimenetele orosz szemszögből nézve ugyanakkor súlyos fenyegetést jelenthet Putyin uralma számára

– jelentette ki Bruno Kahl.

Egy friss felmérés szerint az ukrajnai háború kitörése óta a németek számára még jelentősebbé váltak a transzatlanti kapcsolatok, mint korábban. A megkérdezettek 81 százaléka szerint az Egyesült Államok a legfontosabb szövetséges Európa megvédése szempontjából – állapította meg a Köbler Alapítvány megbízásából készült közvélemény-kutatás. Ez az arány jóval magasabb az egy évvel ezelőttihez képest.