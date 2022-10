„Ma semmi!” – ennyit írt ki a Facebookjára egy bejegyzésben csütörtök este Igor Matovic, aki most a pénzügyminiszteri tisztséget tölti be a szlovák kormányban. A bejegyzés előtt láthatóan a szlovákiai magyarok is értetlenül álltak, és volt, aki megkérdezte tőle, hogy mi lelte őt.

Ha szlovákul írok, bántja őket

– írta erre a pénzügyminiszter, vélhetően arra utalva, hogy a szlovákiai magyarok sérelmezhetik, hogy nem ismeri a nyelvüket (több másik kommentben is utalt ehhez hasonló dolgokra).

A kommentelők persze nem álltak le, és Matovic is produkálta magát, gyakran emojikkal válaszolgatott a kommentekre. Volt, aki felvetette, hogy biztos bepálinkázott párttársával, Gyimesi Györggyel, mire a politikus válaszként mindössze egy nevető szmájlit küldött vissza. Arra a felvetésre pedig, hogy a Google Translate segítségével válaszolgat nekik magyarul, annyit írt, hogy

a fordító nem segít .



Igor Matovic néhány héttel ezelőtt is

megdicsérte Magyarországot egy beruházás miatt, bár annak az ügynek (is) bőven volt szlovák belpolitikai vonatkozása.

