Ötven nap után akár Boris Johnson is lehet az új brit kormányfő

A mostani gyorsított választási-jelölési folyamat egészen más lesz, mint a nyár közepén, heteken át tartó procedúra volt, amely végén Liz Truss került a kormányfői székbe. Jelenleg a brit Konzervatív Párt a béka feneke alatt van a közvélemény-kutatásokban, gyorsan kell lépniük és találni egy Trussnál megfelelőbb embert miniszterelnöknek a soraikból, mert egy esetleges előrehozott választást bizonyára elbuknának. Másfelől pedig kifejezetten kínos a számukra, hogy hat év alatt immár az ötödik konzervatív kormányfővel kell előjönniük. Így pedig nehéz a közvélemény előtt bizonygatniuk, hogy pedig igenis alkalmasak a kormányzásra.

Sir Graham Brady, a konzervatív alsóházi képviselők alkotta 1922 Bizottság – a vezetőválasztási folyamat megszervezéséért is felelős szakpolitikai frakciótestület – elnöke bejelentette, hogy csak azok indulhatnak jelöltként Liz Truss megüresedett székéért, akik hétfő délután 2 óráig megszerzik legalább száz konzervatív parlamenti képviselő ajánlását. Ha a feltételt csak egy jelölt teljesíti, akkor ő lesz az új kormányfő. Többes jelölés esetén pedig online szavazást kezdeményeznek a Konzervatív Párt tagjai között, és ez alapján hirdetnek győztest október 28-án, pénteken.

Aki az élen végez tehát, az lesz az elmúlt hat év sorozatban ötödik konzervatív brit kormányfője (David Cameron, Theresa May, Boris Johson, Liz Truss), egyben ennek a parlamenti ciklusnak a harmadik tory miniszterelnöke. De nézzük a lehetséges jelölteket.

Rishi Sunak

A Johnson-kormány pénzügyminisztere, aki a nyári megméretésen éppen csak hogy alaul maradt Liz Trusszal szemben, hiszen a párttagok 43 százaléka őt támogatta. Akár prófétának is tekinthetjük, hiszen majdnem minden valóra vált azokból a kritikákból, amelyekkel még a nyáron ízekre szedte Liz Truss gazdaságpolitikáját. Előre jelezte, hogy egy esetleges, nagy arányú fedezet nélküli adócsökkentési program megrengeti a fontot, ami be is következett, és történelmi mélypontra süllyedt a dollárral szemben.

Sunak szerint egy ilyen lépés felhajtja a hitelfelvételi költségeket és a jelzálogkamatokat, majd pedig amikor a zűrzavar fokozódik aggodalmasan meg fog szólalni a Nemzetközi Valutaalap is. Sunak mellett szól az is, hogy van tapasztalata válság alatti gazdaságirányításban is, hiszen a koronavírus járvány idején ő volt a Johnson kormány pénzügyminisztere.

Penny Mordaunt

A Johnson kormány volt védelmi minisztere, egyébként személyében az első nő ennek a tárcának az élén. Emiatt és katonai múltja miatt is kedvelt személye a párttagság körében, hiszen jelenleg is a haditengerészet tartalékosa. 104 jelölést szerzett nyáron, amivel a megemelt mostani küszöböt is átvinné. A nyári kormányfő jelölési versenyben harmadik volt. A párt mérsékelt irányzatához tartozik, Sunakhoz hasonlóan.

Korábban a képviselők között még arról is szó volt, hogy kettejüknek kellene egy „álompárt” alkotva kormányozni Nagy-Btritanniát, bár azt nem tudták eldönteni, hogy kettejük közül ki vigye a pénzügyeket.

Kemi Badenoch

A nyári megmérettetésen negyedik helyen végzett, 59 támogató jelölést kapot. Elsősorban a keményvonalas toryk között népszerű, közülük többen is úgy hivatkoztak a hölgyre, mint a párt egyik új, tehetséges politikusára. Határozott véleménye van a kormányzat klímapolitikájáról is, amely szerinte kifejezetten költséges. Ha azoknak a képviselőknek egy része rá adja a voksát, akik nyáron még Trusst támogatták, akkor számára sem jelenthet gondot megugrani a kötelező százas támogatottságot.

Boris Johnson

Bármilyen furcsának is tűnik, többen vannak a konzervatív párton belül, akik Johnson visszatérése mellett érvelnek, mondván, ő lehet egy olyan integratív erő, amely végül stabilitást hozhat a kormányzásban és a piacokon. Annak ellenére is, hogy szégyenteljesen lemondott a kormányzása végén kipattant botrányok miatt.

Johnson a lemondását bejelentő beszédében történelmi példát idézve azt mondta, hogy most majd „visszatér az eke szarvához”, mint a római államférfi Cincinattus, vagyis csendesebb időszakra számít politikai életében. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy amikor a szükség úgy hozta, a rómaiak kérésére Cincinattus visszatért a hatalomba, igaz, kora diktátoraként.

Vannak, akik azt állítják, hogy azért hozták a 100 képviselői támogatást belépőnek a kormányfő jelöléshez, hogy Johnsonnak még véletlenül se legyen esélye újrázni.

Grant Shapps

Ő volt a beugró ember, amikor a héten lemondott Liz Truss belügyminisztere helytelen adatkezelés miatt. A Johnson kormányzatban közlekedési miniszter volt, majd a nyári megméretésen is indult, azonban három nappal később visszalépett, mert nem tudott maga mögé állítani 20 támogató képviselőt.

További lehetséges jelöltek:

Suella Braverman egykori belügyminiszter a Truss kormány bukása előtt beadott lemondásával megalapozhatja igényét az indulásra. A volt főügyész, akinek határozott álláspontja van a bevándorlással kapcsolatban, jó eséllyel nyithatna a párt jobboldala felé.

Tom Tugendhat a nagy kedvenc a tory képviselők és a szélesebb nyilvánosság körében, noha csak ötödik volt a nyári jelöltségi versenyben. Nem töltött be tisztséget a Johnson kabinetben és távol tartotta magát az akkori botrányoktól és Johnson lemondása után egy új kezdettel kampányolt a képviselők között. Mivel szolgált Irakban és Afganisztánban Liz Truss belbiztonsági miniszternek nevezte ki.

Ben Wallace, egy másik katonaviselt politikus, korábbi védelmi miniszter, aki nagyon népszerű a konzervatív párton belül. Egyelőre nem világos, hogy jelölteti-e magát.

Theresa May korábbi miniszterelnök neve is felmerült, mint egy Johnsonhoz hasonló integratív erő. May megpróbálta kibékíteni a párt brexit miatt egymásra acsarkodó szárnyait, kevés sikerrel. De ez az őt követő Johnsonról sem igazán mondható el. Viszont May segítségével most kínálkozhat egy újabb lehetőség a belső nézeteltérések rendezésére.

(Borítókép: Boris Johnson 2015. október 6-án. Fotó: Dan Kitwood/Getty Images)