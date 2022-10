A török elnök szerint Putyin egyre puhább, az ukránok készen állnak a szenvedésre

A belgorodi régió hatóságai november hatodikáig meghosszabították a magas terrorfenyegetettség miatti készültséget – tudatta Vjacseszlav Gladkov, a térség kormányzója szombaton Telegram csatornáján.

„A mai naptól november hatodikáig meghosszabbítjuk a terrorfenyegetettség sárga (magas) fokozatát, emellett pedig meghosszabbítjuk a petárdák és a tűzijátékok tilalmát is” – írta a posztban.

Az Ukrajnával határos Belgorod régióban április 11-én vezettek be készültséget a magas szintű terrorfenyegetettség miatt, amit azóta többször is meghosszabbítottak. A háború kezdete óta több eset is előfordult, hogy Ukrajna a régió határ menti területeit ágyúzta – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.