Leplezetlen düh Iránban, miután a rendőrök egy tüntető nőt szexuálisan bántalmaztak

Sokan felháborodtak a felvételen, amely után „igazságszolgáltatást” és a rendőrfőnök menesztését követelték. Még néhány kormánypárti felhasználó is elítélte az erőszakos elkövetőket.

A közösségi média korlátozása ellenére az irániak kijátsszák a rendszert, és sikerül megosztaniuk a gyakori tüntetésekről készült erőteljes képeket.

Az országot az elmúlt évtizedek leghevesebb zavargásai rázzák meg – emlékeztet a BBC.

A tüntetések szeptember derekán törtek ki, miután a kurd származású Mahsza Amini rendőrségi őrizetben bekövetkezett halála miatt elszabadult a népharag.

A 22 éves fiatal nőt a szigorú öltözködési szabályokat ellenőrző erkölcsrendészet vette őrizetbe.

Az államfői utasításra indított vizsgálat azt derítette ki, hogy Amini szívrohamot kapott, miután bevitték a helyi őrsre, hogy „meggyőzzék és felvilágosítsák” – közölte az állami televízió. A rendőrség tagadta a bántalmazást, Amini családja azonban kitartott amellett, hogy a nőt megverték.

A legutóbbi, a teheráni Argentína téren készült videón védőfelszerelésbe öltözött sisakos rendőrök csoportja vesz körül egy nőt a főúton.

Egyikük a nyakánál fogva megragadja a hölgyet, és betaszigálja kéttucatnyi társa közé, akik közül sokan motoron ülnek.

Miközben az áldozatot az egyik motor felé kényszerítik, egy másik rendőr hátulról a bal kezével a nő fenekét tapizza.

A nőt ezután a földre nyomják, guggol, miközben több rendőr veszi körül. A kamera mögül egy női hang hallatszik: „A haját tépik”.

A sofőrök a helyszín környékén dudálni kezdtek, ami az elmúlt napokban országszerte látott hasonló helyzetekben a tiltakozás egyik formája.

A nő, aki szemmel láthatóan nem viselt hidzsábot, azaz fejkendőt, végül feltápászkodott, és elfutott megalázása helyszínéről.

Eközben a felvételen ugyanaz a női hang hallható: „Nézzétek a tisztet, röhög!”

A felvételt a BBC perzsa szolgálata ellenőrizte, és a brit médium honlapján tekinthető meg.

Az incidenst kivizsgálják – jelentette szűkszavúan az IRNA, az iráni állami hírügynökség.

„Az ellenség a pszichológiai hadviselés módszereit alkalmazva próbált közfelháborodást kelteni és erőszakra uszítani” – így reagált a rendőrség közleményében.

A rossz bánásmódról – beleértve a szexuális és pszichológiai bántalmazást – évek óta sok rab, mindenekelőtt politikai foglyok számoltak be.

A teheráni videó még elszántabbá tette őket, hogy az utcán tiltakozzanak – jegyezték meg sokan a közösségi médiában, egyikük pedig egyenesen azt mondta: „tettekre kívánják váltani dühüket és haragjukat”.

Egy másik, szintén a BBC által ellenőrzött, majd közzétett videón katonák lőnek menekülő emberekre egy furgonról.

A jármű a kurdisztáni Banehben vette üldözőbe a tüntetőket.

Néhány nappal korábban egy iráni emberi jogi szervezet tett közzé egy hasonló felvételt Teheránból, ahol a Sarif Egyetem környékén felfegyverkezett férfiak járták az utcákat, és szinte célzás nélkül lőttek a menekülőkre.

Important:



Video shows #Iran's state security forces shooting indiscriminately and directly at protesters near Tehran's Sharif University on Oct. 8. #IranProtests #MahsaAmini #مهسا_امینی #سنندج pic.twitter.com/qiFBjZmwtJ