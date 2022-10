Kína bekebelezi Tajvant?

„Az elmúlt években változás történt Peking Tajvanhoz való hozzáállásában” – idézte a Washington Post Blinkent, aki a Stanford Egyetemen beszélt.

A politika módosulásának jegyében Kína sorsfordító döntést hozott: „a status quo többé nem elfogadható, ugyanakkor Peking eltökélte, hogy sokkal gyorsabb ütemezéssel törekszik az újraegyesítésre” – jelentette ki Blinken, de nem részletezte a gyorsított ütemtervre vonatkozó állítását.

Nem kizárt, hogy Kína kényszerítő eszközök alkalmazására is hajlandó, ami „óriási feszültséget okoz” – mondta a State Department vezetője.

Az amerikai külügyminiszter megállapítása azt igazolja, hogy az Egyesült Államok nem ismeri el az egy Kína-politika elvét – így reagált a kínai külügyminisztérium Blinken szavaira.

Peking álláspontja szerint csak egy Kína létezik. Az „egy Kína”-elv alkalmazásához következetesen tartja magát a magyar külpolitika is – ezt szögezte le nemrég a külügy kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára.

„Az Egyesült Államok újra és újra megszegte a szavát” – mondta újságíróknak a kínai külügyminisztérium szóvivője. Vang Ven-bin szerint Washington „jelentősen lazított a hivatalos kapcsolatokra vonatkozó korlátozásokon” az önigazgatású szigettel, majd felidézte Nancy Pelosi képviselőházi elnök augusztusi tajvani útját, amit Peking határozottan ellenzett.

„A tajvani kérdés megoldása a kínaiak ügye” – nyomatékosította Ven-bin.

A Washington és Peking közötti feszültségek egyre inkább elmérgesednek, mivel Kínát a Nyugat a tajvani álláspontja és az Oroszországgal való partnersége miatt bírálja.

Kína tartózkodott attól, hogy nyilvánosan ítélje el Oroszország ukrajnai háborúját. A konfliktus felerősítette a tajvani lakosság félelmét, hogy a sziget elfoglalására bátoríthatja fel Kínát, amely ugyan soha nem tartotta ellenőrzése alatt Tajvant, mégis saját részeként tartja számon.

Az amerikai-kínai súrlódások csak fokozódtak, miután Joe Biden megjegyezte: az amerikai hadsereg megvédi Tajvant egy kínai támadás esetén. A Fehér Ház utóbb enyhítette az elnök kijelentését.

A szigetországot egyébként hivatalosan nem ismerte el az Egyesült Államok. Tajpej ennek ellenére szoros kapcsolatokat tart fenn Washingtonnal. Élén a kereskedelmi együttműködés is, beleértve az amerikai fegyverszállításokat.

A potenciális újabb góc kapcsán az AFP feltérképezte az ázsiai térség katonai potenciáljait:

China sees 'much faster timeline' in taking Taiwan, Blinken warns https://t.co/wB4AydjoNm@AFP graphic compare's military strength in the Asian region #AFPgraphics pic.twitter.com/DQ1mdncNPc