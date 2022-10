Csalásgátló fejfedőket hordanak a főiskolások a vizsgákon

Az egyik Legazpi City-i főiskola diákjait arra kérték az oktatók, hogy viseljenek olyan fejfedőt, amely megakadályozza, hogy lesni tudjanak egymás dolgozatáról.

Sokan válaszul kartonpapírból, tojásdobozokból és más újrahasznosított anyagokból házilag készítettek valamilyen szemellenzőt.

Tanáruk a BBC-nek elmondta, hogy egy diákok számára is élvezetes módot keresett arra, hogy biztosítsa becsületességüket az órán. Mary Joy Mandane-Ortiz, a Bicol University College of Engineering gépészmérnöki karának professzora szerint az ötlet nagyon hatásos volt, melyet a legutóbbi féléves vizsgákon vezettek be, melyeket több száz diák tett le a főiskolán október harmadik hetében.

This is my favourite.

📸Mary Joy Mandane-Ortiz pic.twitter.com/71qAk8mAUi — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) October 23, 2022

Mérnökhallgatók csalásgátló kalapot terveztek maguknak

A tanárnőt egy olyan technika inspirálta, amelyet néhány évvel korábban Thaiföldön alkalmaztak. 2013-ban terjedt el egy kép, amelyen egy bangkoki egyetemi hallgatókból álló teremben vizsgadolgozatokat írtak, miközben a fejük két oldalára ragasztott papírlapokat viseltek, amelyek eltakarják a szemüket.

A mérnökhallgatók esetenként öt perc alatt bonyolultabb fejfedőket találtak ki bármilyen szemétből, amit csak találtak. Mások kalapot, sisakot vagy halloweeni maszkot öltöttek magukra, hogy teljesítsék a feladatot. A beszámolók szerint az ország más részein lévő iskolákat és egyetemeket is arra ösztönözték, hogy saját diákjaikat is bátorítsák csalás elleni fejfedők összeállítására.

Mandane-Ortiz professzor elmondta, hogy tanítványai idén jobban teljesítettek, mivel a szigorú vizsgakörülmények keményebb tanulásra ösztönözték őket. Hozzátette, hogy sokan közülük hamarabb fejezték be a vizsgákat, és idén senkit sem kaptak csaláson.