Iráni külügyminisztérium: Washingtonból hiányzik a politikai akarat az atomalku felújítására

Nasszer Kanáni minisztériumi szóvivő közölte, „nem folytatunk tárgyalásokat csak a tárgyalások kedvéért. Irán készen áll a 2015-ös nukleáris megállapodás felélesztésére, de úgy tűnik, hogy Washingtonnak nincs meg a politikai akarata” – mondta televíziós sajtótájékoztatóján a Reuters szerint.

Mint arról beszámoltunk, Irán garanciákat követelt az Egyesült Államoktól arra, hogy Washington nem mondja fel újra az iráni atomprogramról Teheránnal kötendő megállapodást – közölte Ebrahim Raiszi iráni elnök. Irán megállapodást akar, amiről az iráni elnök azt is kiemelte, hogy a megegyezésnek tartósnak kell lennie, amihez garanciákra van szükség, mert Irán nem bízik az amerikaiakban Washington múltbéli hozzáállása miatt.

Joe Biden amerikai elnök nyitottnak mutatkozott az atomalku újratárgyalására, de egyelőre blokkolja az egyeztetéseket az, hogy Teherán ragaszkodna bizonyos garanciákhoz amerikai részről.

A nyugati hatalmak azzal vádolják Oroszországot, hogy iráni gyártmányú Sahed–136-os drónokat használt – ezt Moszkva és Teherán is tagadja. Mind Oroszország, mind Irán fenyegetést jelent atomfegyvereik miatt a NAÜ jelentése szerint, a fenyegetésre a NATO elkezdett felkészülni. Korábban összeszedtük, hogy mi mindennel kellene szembenézni a világnak, amennyiben Vlagyimir Putyin úgy dönt, hogy a háború megnyerése érdekében atomhoz nyúl.

Világszintű veszély fenyeget

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az oroszok iráni gyártmányú drónokat is használnak. A napokban azonban az is felvetődött, hogy ebben közvetlenül segítik őket Ukrajnában tartózkodó iráni katonák is. A Fehér Ház megerősítette azokat a korábbi értesüléseket, melyek szerint iráni katonák is a frontvonalon segíthetik az oroszokat az ukrajnai háborúban.

Az egész világot veszélybe sodorja Irán és Oroszország kapcsolata Izrael miniszterelnöke szerint, aki egyeztetett Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel. Állítólag Moszkva Iránban gyártott drónokat használt az Ukrajna elleni támadásaiban. Emiatt fejezte ki aggodalmát Jaír Lapid, amikor azt mondta, Ukrajna, Európa és az egész világ számára is komoly problémát jelent a két ország fegyveres kapcsolata. Irán veszélyes terrorista állam, és az egész világot veszélybe sodorja, ha Oroszország üzletet köt vele.

Irán felé fordult a világ figyelme amiatt is, hogy az iráni lakosságból tüntetéseket váltott ki, hogy az iráni lázadásellenes erők letartóztatás közben szexuálisan zaklattak és bántalmaztak egy tüntető nőt. Igazságszolgáltatást és a rendőrfőnök menesztését követelték a szeptember derekán kitört megmozdulásokkal, miután a kurd származású Mahsza Amini rendőrségi őrizetben bekövetkezett halála miatt elszabadult a népharag.