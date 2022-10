Már élő koporsókba is lehet temetkezni Bécsben

Hamvasztás nélküli, természetközeli temetést tesz lehetővé az a gombafonalakból készült „élő koporsó”, amelyet a Bécsi Temetkezési Vállalat mutatott be.

Bécs Város Külképviseleti Irodája közölte, hogy most már ilyen módon is lehet temetkezni az osztrák fővárosban. Mint írták, az „élő koporsó” egy fiatal holland építész találmánya, és a különleges koporsóhoz Európában őshonos gombafajtákat használnak,

amelyeket egy hét alatt növesztenek formára, majd kiszárítják őket, amivel leállítják a növekedésüket.

Mindez elsőre furcsán hangozhat, de a Business Insider korábbi videójában az látszik, hogy annyira nem néz ki szokatlanul ez a koporsó:

Az eljárás lényege az, hogy amikor a koporsó talajvízzel érintkezik, akkor a gombák újra életre kelnek, és segítenek lebontani a holttestet. Ráadásul a komposztálásban semlegesítődnek a testből felszabaduló méreganyagok és regenerálódik a talaj is.

A gombafonalakból növesztett koporsó pillekönnyű, mégis szupererős – olvasható a bécsi külképviselet iroda közleményében. Hozzátették azt is, hogy a koporsó ránézésre hungarocellhez hasonlít, és pont olyan könnyű is,

viszont akár 200 kilós testet is elbír.

A koporsóbélés alapvetően mohából készül, de külön kérésre lehet vászonból is. A koporsó hagyományos és természetközeli temetésekhez egyaránt használható.

Az élő koporsó előnye még, hogy az előállításakor nem termelődik szén-dioxid, ráadásul kiváltja az egyre értékesebb faanyagot is. Egyelőre az osztrákok is külföldről importálják ezeket, de hamarosan Ausztriában is megindulhat a gyártása. A Bécsi Központi Temetőben, a Wiener Zentralfriedhofon

már külön parcellát alakítottak ki azoknak, akik ily módon szeretnének temetkezni.

A természetközeli parcella bejáratánál emlékhelyet alakítottak ki az elhunytak nevével és fából készült padokkal. A hozzátartozók egy emlékdobozban helyezhetik el az elhunyt szerettüknek szóló üzenetüket – derült ki a bécsiek közleményéből, amelyet a Magyar Hang ismertetett.