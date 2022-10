Ők lehetnek Rishi Sunak miniszterei

A volt pénzügyminiszternek most új kormányt kell kineveznie, miközben a Konzervatív Párton belül egyre nagyobb a megosztottság, és helyre kell állítania a gazdaságot és növelni a párt támogatottságát.

Rishi Sunak az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Első feladata az új kormány kinevezése lesz. Ez nem lesz könnyű feladat, miután az elmúlt hónapokban Boris Johnson miniszterelnöksége alatt belharcok alakultak ki a pártban, majd a nyári brutális tory vezetői kampány következett, majd a napokban a képviselők Boris Johnson mellett foglaltak állást, majd kiesése után hűséget fogadtak Sunaknak.

A Sky News összegyűjtötte a főbb kormányzati pozíciókra esélyes lehetséges jelölteket.

Pénzügyminiszter

Jeremy Hunt

A jelenlegi pénzügyminiszter megtarthatja állását Sunak alatt, miután visszadobta Liz Truss minibüdzséjének nagy részét − Sunak korábban figyelmeztetett, hogy az a pénzügyi politika károsan hatna a gazdaságra. A biztos kezűnek tartott Hunt megtartása fontos lehet a piacok nyugalmának megőrzésére.

Sunak azonban nem tett ígéretet arra, hogy megtartja Huntot jobbkezeként, mint ahogy azt Penny Mordaunt korábban megtette.

Sajid Javid

Sajid Javid akkori egészségügyi miniszter volt az, aki az év elején néhány perccel Sunak előtt kilépett Boris Johnson kormányából, ami számos további lemondáshoz és végül Johnson bukásához vezetett. Javid Sunak elődje is volt pénzügyminiszterként, és Sunak főnöke is volt a minisztériumban, így rendelkezik azzal a tapasztalattal, amelyet az új miniszterelnök keresne.

Javid támogatta Liz Trusst a legutóbbi miniszterelnöki kampányban, és arra utalt, hogy Sunak „alvajáró” volt, amikor az Egyesült Királyságot „kiterjedt állammal, magas adókkal, és alacsony növekedéssel járó szociáldemokrata modellbe” vezette.

Az azonban, hogy őt is a fedélzeten tartják, a párton belüli kompromisszumkeresés jelének tekinthető.

Kemi Badenoch

Kemi Badenoch, korábbi riválisa és kabinettársa vasárnap Sunak mögé állt. A Konzervatív Párt jobboldalán feltörekvő csillagnak tekintett volt bankár és költségvetési államtitkár kinevezése megnyugtatná a jobboldaliakat.

Mel Stride

Mel Stride, Sunak nagyon hűséges támogatója, aki mindkét alkalommal vezette a vezetői kampányát. Ha nem is miniszterként, de kaphatna egy vezető állást, például a minisztérium politikai államtitkáraként, vagy visszakaphatná régi, Theresa May alatti állását, a kincstár pénzügyi államtitkárságát.

Külügyminiszter

Penny Mordaunt

Rishi Sunak a Konzervatív Párton belül hónapok óta tartó megosztó politikát követően az egység jegyében átadhatja legfőbb riválisának az egyik legfontosabb állami tisztséget.

Penny Mordaunt, a haditengerészet tartalékosa, Theresa May korábbi miniszterelnök alatt nemzetközi fejlesztési miniszter és védelmi miniszter volt, így megfelelő előélettel rendelkezik ahhoz, hogy külügyminiszter legyen.

Tom Tugendhat

Egy másik korábbi pártelnöki rivális, Tom Tugendhat öt éven át volt a nagyhatalmú Külügyi Különbizottság elnöke, egészen a múlt hónapig, amikor Liz Truss asszony védelmi miniszterré nevezte ki. Irakban és Afganisztánban is szolgált a területi hadseregben, és mielőtt parlamenti képviselő lett, segített létrehozni az afganisztáni nemzetbiztonsági tanácsot a Külügyminisztérium számára.

A külpolitikában erős, ezért úgy vélik, hogy az hozzáértő kezekbe kerülhet, ha átveszi James Cleverly posztját.

James Cleverly

Annak ellenére, hogy kezdetben Johnson mellett állt ki, a jelenlegi külügyminiszter maradhat a helyén Sunak alatt is. Pozícióban tartása segítené a folytonosságot egy olyan területen, ahol erre nagy szükség van, tekintettel az ukrajnai háborúra és a Kína által jelentett növekvő fenyegetésre.

A Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Észak-Amerikáért felelős külügyi államtitkárként, majd Európáért és Észak-Amerikáért felelős külügyi államtitkárként szerzett tapasztalata azt jelenti, hogy biztos kézbe kerülne a terület.

Belügyminiszter

Grant Shapps

Sunak megtarthatná a jelenlegi belügyminisztert a posztján, jutalmul a legutóbbi két vezetői verseny során nyújtott hűséges támogatásáért. Grant Shapps éppen a múlt héten váltotta Suella Braverman belügyminisztert, miután Liz Truss őt hozta be a kormány stabilizálására, annak ellenére, hogy bírálta a jövedelemadó felső kulcsának csökkentésére vonatkozó tervét.

Mivel tapasztalt kabinettag, a belügyminiszteri poszt megtartása újabb kísérlet lehet a folytonosság fenntartására.

Sajid Javid

A korábbi pénzügyminiszter, aki Sunak közeli barátja, ismét belügyminiszteri szerepet tölthet be, miután korábban rövid ideig Theresa May alatt is szolgált ezen a poszton.

Suella Braverman

Valószínűtlen jelölt, miután a múlt héten lemondott belügyminiszteri tisztségéről, de Sunak visszahozhatja, miután nyilvánosan támogatta őt.

Miniszterelnök-helyettes

Oliver Dowden

A Konzervatív Párt korábbi társelnöke és Sunak egyik legközelebbi politikai szövetségese. Népszerű a képviselők körében, és kormányzati tapasztalattal is rendelkezik, így Sunak jó támasza lehet.

Mielőtt képviselő lett, David Cameron kabinetfőnöke volt, így jól ismeri annak módszereit, hogyan lehet támogatást szerezni a párton belül.

Dominic Raab

Raab, aki Sunak erős támogatója volt, korán kiállt a volt pénzügyminiszter mellett, és a nyáron megvédte őt azokkal a vádakkal szemben, amelyek szerint elárulta Boris Johnsont. Jutalma lehet, hogy visszakapja miniszterelnök-helyettesi állását, amelyet Johnson alatt töltött be.

Jeremy Hunt

Ha nem marad pénzügyminiszter, Sunak Huntot teheti meg miniszterelnök-helyettesévé, jutalmul azért, mert támogatta őt. A párosnak hasonlóak a nézetei a gazdaságról, így megfelelő embernek tartanák, aki segíthet a párt irányításában.

Védelmi miniszter

Ben Wallace

Ben Wallace egyike azon kevés miniszternek, aki mind Johnson, mind Truss miniszterelnöksége alatt megtartotta posztját, és kulcsfontosságú személynek tartják az ukrajnai helyzet kezelésében.

Sunak valószínűleg meg akarja tartani a hadsereg egykori századosát védelmi miniszterként, azonban az új miniszterelnök nem vállalta, hogy 2030-ig a GDP 3 százalékát a védelemre fordítja. Wallace azt mondta, hogy ez számára vörös vonal, így ha Sunak úr most nem vállalja ezt a kötelezettséget, Wallace lemondhat.

Penny Mordaunt

A kormányon belüli egység és stabilitás demonstrálására tett kísérletként Sunak úr védelmi miniszterré teheti vezető riválisát. A haditengerészeti tartalékos rövid ideig védelmi miniszter volt Johnson ideiglenes kormánya idején, így visszavenné régi munkáját.

Fotó: Leon Neal/Getty Images Hungary Penny Mordaunt 2022. október 3-án

Theresa May

Ha a volt miniszterelnöknek fontos kabineti pozíciót adnának, az a párt minden részének egységét mutathatná. May a kormány egyik legtapasztaltabb képviselője, akit erős kezű politikusnak tartanak, aki képes kezelni a helyzetet Ukrajnával és Kínával.

Gazdasági felzárkóztatásért felelős miniszter

Michael Gove

Hosszú idő óta először a tory nagyágyú közölte, hogy a következő választásokon lemond. De ha felajánlanák neki, hogy visszakapja régi posztját, miután Johnson kirúgta, nem valószínű, hogy visszautasítaná.

Gove-nak a miniszterelnök taktikai okokból adná a posztot, mivel nem szégyellte a kormányt mezei képviselőként is kritizálni.

Kemi Badenoch

Ha Badenochot bíznák meg a poszttal, Sunak a párt jobboldaláról is elismerést szerezne. Népszerűsége jól jönne, mivel a feladat széles körű és ellentmondásos lehet.

(Borítókép: Rishi Sunak 2022. október 24-én. Fotó: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images)