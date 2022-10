Egyre súlyosabbak a fenyegetések, ezt mutatja az is, hogy a felek úgynevezett „piszkos bomba” bevetésének tervével vádolják egymást. A Frontvonal eheti adásából az is kiderül, mi is pontosan a „piszkos bomba”, miért veszélyes, és milyen változást hozhat Prigozsin és a Wagner-csoport.