Donald Trump vallomást tehet a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság előtt

Donald Trump ügyvédi csapata hivatalosan is átvette az idézést.

Donald Trump ügyvédjei befogadták az idézést, amelyet a Capitolium ostromát vizsgáló képviselőházi különbizottság adott ki, és amelyben dokumentumokat és tanúvallomásokat követelnek a volt elnöktől − írta meg a Politico.

Egy, az ügyet ismerő forrás megerősítette, hogy a volt elnök ügyvédjei beleegyeztek a bizottság idézésének hivatalos átvételébe. Trump szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre.

A testület azt akarja, hogy Trump november 4-ig nyújtsa be a vonatkozó dokumentumokat, és november 14-ig jelenjen meg a meghallgatáson, bár valószínűleg egyik határidő sem tartható. Trump nem adott nyilvánosan jelzést arról, hogy megtámadja-e az idézést a bíróságon, ami szinte biztosan azt jelentené, hogy soha nem tesz vallomást a testület előtt.

Harmeet Dhillon, a The Dhillon Law Group vezető ügyvédje, aki Trumpot képviseli a bizottsággal folytatott ügyeiben, több olyan bejegyzést is retweetelt, amelyben támadta a bizottság idézését. David Warrington, a Dhillon Law Group másik ügyvédje múlt heti nyilatkozatában bírálta a bizottságot, amiért nyilvánosan közzétette az idézés másolatát.

(Borítókép: Donald Trump 2022. október 1-jén. Fotó: Sarah Rice for The Washington Post via Getty Images)