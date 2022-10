Amíg nem állítják meg a csatatéren, Putyin nem fejezi be a háborút

Az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök addig nem lesz hajlandó tárgyalni a békéről Kijevvel, amíg nem hódítja meg azt a négy területet, amelyet országa nemrég annektált – vagy amíg nem állítják meg a harctéren.

Michael McFaul kétségbe vonta a háború diplomáciai megoldásának lehetőségét, amely Oroszország februári inváziója után tört ki.

„Putyin most nem akar tárgyalni. El akarja foglalni azokat a területeket, amelyeket papíron annektált a Kremlben tartott ünnepségen. Amíg nem állítják meg a csatatéren, Putyin nem fejezi be az invázióját. Ezek sajnálatos, de valós tények” – írta McFaul.

Putin does not want to negotiate right now. He wants to conquer the 4 territories of Ukraine he annexed on paper in a ceremony at the Kremlin. Until he is stopped on the battlefield, Putin will not end his invasion. These are the tragic real facts.