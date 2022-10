Késelés Milánóban, egy ismert focista is megsérült

Az incidens az Assago bevásárlóközpont, azon belül is egy Carrefour hipermarketben történt. A támadó – egy 46 éves olasz férfi – öt embert megkéselt, mielőtt az egyenruhásoknak sikerült leállítaniuk és elfogniuk.

Az egyik áldozat – egy nő, aki a hipermarket dolgozója volt – belehalt sérüléseibe.

A sérültek közül további három ember súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A nyomozók szerint egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az akció terrortámadás lett volna.

Nagyon megrémültünk, nem értettük, hogy mi történik, csak azt láttuk, hogy sírva menekülnek az emberek

– mondta az egyik szemtanú az ANSA hírügynökségnek. Egy helyszíni felvétel szerint a hipermarketet azóta lezárták.

Egy ismert focista is van a sérültek között

Az ANSA arról is beszámolt, hogy az A. C. Monza focicsapatának spanyol játékosa, Monza Pablo Marì (aki az Arsenaltól érkezett kölcsönbe a klubhoz) is a sérültek között van. Őt is kórházba vitték, de a sérülései nem súlyos, tudatánál van, és hamarosan meglátogatja a csapat edzője és tulajdonosa is.