Összeomlott egy függőhíd Indiában, sokan meghaltak

„Megerősíthetjük, hogy 30 ember életét vesztette, sokakat kimentettek a folyóból, néhány embert pedig még mindig keresnek a kutató-mentő egységek” – idézte az al-Dzsazíra annak a kórháznak a szóvivőjét, ahová a sebesülteket szállították.

Több mint 400 ember tartózkodott a Maccsu folyó felett átívelő hídon az omlás idején – jelentette a Zee News helyi tévécsatorna. A tévécsatorna által sugárzott felvételeken többtucatnyi ember látható, amint az összeomlott híd kábeleibe kapaszkodva próbálják elkerülni a vízbe esést.

FLASH: A cable bridge collapse in Western India has left at least 40 people dead and over 100 trapped. Take a look:pic.twitter.com/klYIaWBacX