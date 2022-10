Egy újabb felvétel után még rejtélyesebb, miért tessékelték ki a volt kínai elnököt a pártkongresszusról

A felvételen az látható, ahogy a Politikai Hivatal leköszönő tagja, Li Csan-su, Hu balján egy dossziét húz el előle, majd beszél hozzá. Hu még megkísérli visszavenni a piros mappát – sikertelenül. Ezután Hszi Csin-ping, Kína épp ezen a kongresszuson újraválasztott vezetője hosszasan utasítást ad egy férfinak, aki megpróbálja távozásra bírni Hu Csin-taót, aki 2003 és 2013 között volt államfő.

A váratlan, de elhúzódó jelenet találgatásokra adott okot – emlékeztet a BBC. Egyesek szerint Hszi szándékos hatalmi játszmában bizonyította, hogy a konszenzusra hajló elődjének korszaka végleg lecsengett. Mások szerint a 79 éves politikust egészségi állapota miatt vezették ki a teremből.

„Hu rosszul érezte magát” – ezzel magyarázta a történteket az állami Hszinhua hírügynökség is tweetjében, de a hír Kínában nem jutott el a nyilvánossághoz, mert a Twittert ott letiltották a felhasználók elől.

Hu Jintao, the former Chinese leader, was unexpectedly escorted out of the Communist Party congress on Saturday without explanation. He appeared to pause to speak to President Xi Jinping before leaving. https://t.co/ggjYze23A5 pic.twitter.com/23qlBsn0L0