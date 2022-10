Szijjártó Péternek üzent Donald Trump

Szijjártó Péter a napokban interjút adott az amerikai Daily Callernek, amelyben többek között arról beszélt, hogy szerinte az ukrajnai háború nem tört volna ki, ha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke. Az egykori elnök nem hagyta szó nélkül a külügyminiszter kijelentését, és mint nemrég a magyar miniszterelnöknek, most Szijjártó Péternek is üzent.

„Százszázalékosan igaz!” – írta bejegyzésében Donald Trump új közösségi portálján, a Truth Socialon, amelyben megosztotta a Daily Caller interjúját, amely Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel készült. A külügyminiszter október 26-án többek között arról is beszélt az amerikai lapnak, hogy úgy véli, ha Donald Trump és Angela Merkel továbbra is hatalmon lenne, nem robbant volna ki az orosz–ukrán háború.

Szijjártó Péter négynapos körútjának egyik állomása az Egyesült Államok fővárosa, Washington volt, ahol a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség csúcstalálkozója után adott interjút a lapnak. A külügyminiszter szerint Európa gazdasága a háború hatásai miatt szenved, aminek csak béke vethet véget, de ennek egyelőre nem sok esélyét látja.

A tárcavezető a tárgyalások fontosságát hangsúlyozta, és kitért arra is, hogy nagy nyomás nehezedik rá, amiért továbbra is tárgyal az orosz féllel, de szerinte „nem engedhetjük meg magunknak, hogy szóra se méltassuk őket, amikor szinte száz százalékban függünk az orosz energiaforrásoktól”.

Biztosak vagyunk abban, hogy ha a 2020-as amerikai elnökválasztások másként alakultak volna, akkor ez a háború nem tört volna ki

– fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy jelenleg globális szinten hiányoznak a politikából a vezetők, de Donald Trump és Angela Merkel igazi vezető volt. Éppen ezért biztos benne, hogy ha hatalmon lennének, a háború nem robbant volna ki.

Donald Trump reakciójáról a külügyminiszter egy képet is megosztott, amelyhez csak annyit írt: „Ugye...”.

Mint megírtuk, az egykori amerikai elnök korábban Orbán Viktornak üzent hasonló módon, amikor a Fox News egy kinyomtatott cikkét küldte el a miniszterelnöknek, amelyre azt írta: „Viktor, annyira igaz!” A kormányfő a levélről egy képet is megosztott Twitteren, amelyből kiderült, hogy a cikk Szijjártó Péter egy korábbi interjúját szemlézi, amelyben azt mondta, Magyarországnak valószínűleg előnyére válna, ha Trump visszatérne hivatalába, mivel elnöksége alatt a két ország „minden idők legjobb politikai viszonyát” építette fel.

(Borítókép: Szijjártó Péter és Donald Trump. Fotó: Szijjártó Péter / Facebook)