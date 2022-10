Történelemhamisításért és halottgyalázásért bírálják a Netflixet

A Netflix megváltoztatta A korona (The Crown) brit királyi családról szóló sorozatban II. Erzsébet királynő „Annus horribilis” beszédét, amiért kritikusok össztüze alá került a streamingszolgáltató.

A korona ötödik évadja november 9-től kerül adásba, viszont kritikák érték a valóság és a fikció összemosása miatt.

II. Erzsébet 1992-ben, a londoni Guildhallban mondta a beszédet több botrányt követően, mindössze négy nappal azután, hogy tűzvész pusztított a windsori kastélyban. A kulcsmondatban azt mondta a nemzetnek, hogy „1992 nem az az év, amelyre hígítatlan örömmel tekintek vissza”. Hozzátette, ez egy „annus horribilis” lett, ami azt jelenti, borzalmas év. A továbbiakban megköszönte a közönségnek, hogy támogatták őt és Fülöp herceget.

A korona változatában, amelyben Imelda Staunton alakítja a királynőt, az uralkodó ehelyett kitalált sorokat mond – többek között elismeri „a múlt hibáit” a borzalmas időszakban.

A kritikák szerint a beszéd megváltoztatásával a Netflix lényegében átírta a történelmet, és sérti a monarchia hírnevét. Érzéketlenséggel is vádolják a szolgáltató vezetőit, mivel a királynő csak a múlt hónapban hunyt el, és a brit nemzet próbál a királyi család köré csoportosulni.

Az egyik történet középpontjában a Jonathan Pryce által alakított Fülöp herceg áll, aki egyre közelebb kerül Penny Knatchbullhoz. Még azt is elmondja neki, hogy a királynővel való kapcsolatában voltak problémák, eltávolodtak egymástól és „külön utakon kezdtek járni”. Az is kiderült, hogy Károly, az akkori walesi herceg John Major miniszterelnöknél lobbizik majd, hogy segítsen meggyőzni a királynőt a lemondásról. A most 79 éves John Major azonnal „ostobaságnak” minősítette a jeleneteket.

A Netflix szerint mindig is egyértelművé tették, hogy a The Crown egy történelmi események által inspirált fikciós dráma – írja a Sun.