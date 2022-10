Karanténba kerültek a Disney látogatói Sanghajban

Az üdülőközpont helyi idő szerint hétfőn 11:39-kor közölte, hogy a vírus elleni védekezési intézkedések betartása érdekében további értesítésig azonnal bezárja a fő vidámparkot és a környező területeket, beleértve a bevásárlóutcát is. A sanghaji kormány a hivatalos WeChat-fiókján közölte, hogy tilos a ki- és bejárás a parkba, és minden látogatónak a helyszínen kell megvárnia a tesztek eredményét, mielőtt távozhatna.

Mindenkinek, aki október 27-e óta látogatott el a parkba, három napon keresztül naponta el kell végeznie a Covid–19-tesztet – utasított a kínai kormány a Reuters értesülései szerint.

A vidámpark a hétfői zárás ideje alatt a parkban rekedt látogatók számára továbbra is üzemeltette a hullámvasutakat – számoltak be a közösségi média felhasználói. A Shanghai Disney szóvivője elmondta, hogy az üdülőhely korlátozottan továbbra is működteti szolgáltatásait, és a kínai egészségügyi hatóságok iránymutatásainak megfelelő intézkedéseket követi.

Tünetmentes fertőzöttek miatt zártak mindenkit karanténba

Az üdülőhely szombaton közölte, hogy a koronavírus elleni intézkedések betartása érdekében csökkentett létszámmal kezdte meg működését.

Sanghaj október 30-ról tíz, helyben terjedő megbetegedést jelentett, amelyek mindegyike tünetmentes volt.

A bezárás a legutóbbi fennakadást jelenti a Shanghai Disney Resort számára, amely az év eleji sanghaji lezárások idején több mint három hónapig tartott zárva. A park tavaly novemberben szintén két napra bezárt, több mint 30 ezer látogatót tartottak bent, miután a hatóságok elrendelték, hogy a kontaktkutatás során mindenkit vizsgáljanak meg.

