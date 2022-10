Zsarolóvírus-támadás érte az ausztrál védelmi minisztériumot

Egy külső szolgáltatót, a ForceNetet érte támadás, amellyel egyik webhelyének működtetésére kötött szerződést az ausztrál védelmi minisztérium. Matt Thistlethwaite védelmiminiszter-helyettes tájékoztatása szerint eddig egyetlen adat sem került veszélybe.

Thistlethwaite az ABC rádió riporterének elmondta: nem történt támadás vagy jogsértés a védelmi technológiai rendszerek ellen.

Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az adatkészletet megsértették volna

– mondta a miniszterhelyettes.

Az ABC számolt be elsőként a nyomozásról meg nem nevezett forrásra hivatkozva. A rádióállomás értesülései szerint bizonyos magánjellegű információkat, így

a katonai személyzet születési dátumait és besorozási adatait lophatták el.

Thistlethwaite hozzátette: az ausztrál kormány „nagyon komolyan” veszi az incidenst, a védelmi személyzetet értesítették is a történtekről, akiknek azt javasolták, hogy minél előbb változtassák meg a jelszavaikat.

A védelmi minisztérium szóvivője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy a tárca megvizsgálja az érintett adatkészlet tartalmát, és azt, hogy az milyen személyes adatokat tartalmaz.

A Ransom szoftver a megkárosítottak adatainak titkosításával működik, és a hackerek általában kulcsot kínálnak a sértetteknek kriptovaluta-kifizetések fejében, amely több százezer vagy akár több millió dollárt is elérhet.

A legnagyobb vállalatok sincsenek biztonságban

Ausztrália legnagyobb vállalatai állandó veszélynek vannak kitéve, így például a Singapore Telecommunications Ltd. tulajdonában lévő második számú távközlési vállalat, az Optus és az ország legnagyobb egészségbiztosítója, a Medibank Private Ltd. is, melyeknek adatbázisát a közelmúltban feltörték, és így felfedték több millió ügyfél adatait.

Szakértők szerint az ország kibertámadások célpontjává vált, mivel az IT-biztonság a szakképzettség hiánya miatt erősen munkaerőhiányos Ausztráliában, a túlterhelt kiberbiztonsági szakma pedig nem képes megfelelő védelmet biztosítani.