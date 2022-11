Vlagyimir Putyin Parkinson-kórban és hasnyálmirigyrákban szenved brit kémdokumentumok szerint

A nemrég kiszivárgott brit kémdokumentumok szerint Vlagyimir Putyin valóban korai stádiumban lévő Parkinson-kórban és hasnyálmirigyrákban szenved – írja a The Sun. A hetvenéves orosz vezető egészségi állapotáról már régóta folynak találgatások. A nyugati hírszerzés szerint komoly problémái vannak, mások pedig úgy vélik, egy komplett orvoscsoport követi őt, hogy gondosan figyeljék minden lélegzetvételét.

Az orosz vezetőről Sir Richard Dearlove, az Egyesült Királyság Hírszerző Ügynökségének volt vezetője azt nyilatkozta, a problémái miatt szanatóriumba kellene küldeni, és legalább 2023-ig el kellene hagynia Oroszországot.

Nemrég intravénás kezelés nyomait vélték felfedezni a kézfején, amit azzal hoztak kapcsolatba, hogy korábban több médiumban is arról írtak, az orosz elnök rákos, és az ezzel járó hatalmas fájdalmait csillapítják intravénás kezelésekkel.

Minden lehetséges módon titkolják

A lap által látott e-mailekben egy Kremlhez közel álló orosz hírszerzési forrás megerősítette, hogy Putyinnál korai stádiumú Parkinson-kórt és hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak. De egyes hírszerzők szerint prosztatarákja is van.

Megerősíthetem, hogy korai stádiumú Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, de ez már előrehaladott állapotban van. Ez tény, amelyet minden lehetséges módon tagadnak és titkolnak

– állította az orosz biztonsági szolgálatok bennfentese az e-mailben. Ugyanakkor szerinte Putyinnak rendszeresen erős fájdalomcsillapítókat adnak be, és szteroidokat is kap, hogy megállítsák a hasnyálmirigyrák terjedését. Továbbá azt is tudni véli, hogy ez nemcsak nagy fájdalmat okoz az orosz elnöknek, hanem puffadt az arca, és memóriazavarai is vannak miatta.

A Kreml illetékesei azonban mindig is tagadták, hogy bármi baja lenne az elnöknek. Putyin pedig egyenesen büszke volt „erős ember” imázsára. De az ukrajnai háborúval kapcsolatos hivatalos szereplései alatt tanúsított viselkedése és a megfigyelők által látni vélt nyomok ennek ellenkezőjéről árulkodnak.

Már régóta tart a találgatás

Nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin minden mozdulatát árgus szemekkel követi a sajtó, ugyanis sokszor fordult elő, hogy furcsa vagy félreérthető mozdulatokat tett a kamerák előtt.

Áprilisban 12 percen keresztül kapaszkodott az egyik kezével egy tárgyalóasztalba, mintha nem tudná megtartani a stabilitását. Van, aki úgy véli, Putyin így leplezte, hogy remeg a keze.

Máskor pedig arról szóltak a hírek, hogy az ukrán titkosszolgálat szerint nem az orosz elnök utazott Teheránba, hanem csak egy dublőre. Az ukrán hírszerzés vezetője, Kirill Budanov a Putyinról készült videóról úgy véli, hogy azon valójában nem Putyin szerepel.

A felvételen látszik, amint az orosz kormányfő sántítva megy le a repülőgép lépcsőjén, majd az utolsó lépcsőfokról leugrik, és továbbsántikál.

Vannak, akik szerint egészséges

Akadnak azonban olyanok is, akik hevesen tagadják, hogy rosszra fordult volna Vlagyimir Putyin egészségi állapota. Egyikük Dimitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő, aki többször is igyekezett cáfolni a találgatásokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint, aki szemügyre veszi Putyint, nem gondolhatja, hogy bármi gond lenne az egészségével.

Állításaikat azonban semmi sem bizonyítja, mint ahogy a sokasodó gyanús jelek ellenére abban sem lehet biztos senki, hogy Vlagyimir Putyin tényleg beteg lenne.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. október 14-én. Fotó: Contributor / Getty Images)