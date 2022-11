Új ballisztikus rakétákat vásárolhat Oroszország, nagy bajba kerülhetnek az ukránok

Oroszország újabb darabokat vásárolhat Irántól azokból az Iszkander rakétákból, amelyeket már eddig is bevetettek a háborúban. Az ukrán légierő elismerte, hogy ezek ellen továbbra sem tudja megvédeni magát.

Először a CNN értesült arról kedden – egy meg nem nevezett nyugati ország tisztviselőitől –, hogy Irán legalább ezer új fegyvert, rakétákat és drónokat küldhet Oroszországnak a közeljövőben. Azt írták, hogy e fegyverek között nemcsak a korábban már számos alkalommal használt kamikazedrónok,

hanem ballisztikus rakéták is vannak.

A CNN-nek nyilatkozó szakértők kiemelték: ez az első alkalom, amikor Irán olyan, fejlett precíziós csapások végrehajtására alkalmas rakétákat küldhet Oroszországnak, amelyek valóban „nagy segítséget jelenthetnek Moszkvának a csatatéren”.

Ugyanezzel kapcsolatban nyilatkozott kedd délután az ukrán légierő egyik szóvivője is. Az Ukrajinszka Pravda tudósítása szerint Jurij Ignat azt mondta: ők úgy tudják, hogy az oroszok az Irántól vásárolt ballisztikus rakétákat Belarusz területen helyezhetik el, ahonnan Ukrajna bármely pontjára lecsaphatnak velük.

A szóvivő azt is elismerte, hogy

ezek ellen a rakéták ellen gyakorlatilag semmi védelmük nincs.

„Légvédelmünk van, de rakétavédelmünk nincs” – mondta a Pravda szerint a szóvivő, aki azt is hozzátette: elméletileg minimális az esély arra, hogy megsemmisítsék ezeket a rakétákat is, de a gyakorlatban ezt nagyon nehéz kivitelezni azokkal az eszközökkel, amelyek most a rendelkezésükre állnak.

Ezek ballisztikus rakéták. Ezek ellen a rakéták ellen nincs hatásos védelmünk

– fogalmazott a szóvivő a keddi sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az Irántól megvásárolt rakéták hatótávolsága akár hétszáz kilométer is lehet.

Korábban is meggyűlt a bajuk az efféle fegyverekkel

Iszkander–M típusú ballisztikus rakétákat már korábban is bevetették az oroszok a háborúban. Az ukrán légvédelmi szóvivő azt valószínűsítette, hogy az oroszok kezdenek kifogyni belőlük, ezért vásárolhatnak most újabb ballisztikus rakétákat Irántól.

A Pravda emlékeztetett arra is, hogy az Iszkanderekkel végrehajtott csapásokat korábban sem tudta kivédeni az ukrán légvédelem, akárcsak a szuperszonikus Onix rakétákkal, valamint a hiperszonikus Kinzsal rakétákkal végrehajtott támadásokat sem.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta Oroszországban 2022. augusztus 17-én. Fotó: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images)