Más célpontjai is voltak az amerikai házelnök férjét megtámadó férfinak

A Nancy Pelosi képviselőházi elnök házába való betöréssel és férje megtámadásával vádolt férfi elmondta a rendőrségnek, hogy más állami és szövetségi politikusokra is le akart csapni.

Egy betörő behatolt Nancy Pelosinak, az Egyesült Államok képviselőháza elnökének San Franciscó-i otthonába, és kalapáccsal megtámadta a férjét, aki három percig eszméletlen volt. A támadó azt mondta a rendőrségnek, hogy más célpontjai is voltak: egy helyi egyetemi tanár, valamint több prominens állami és szövetségi politikus − írta meg a The New York Times.

A támadás újabb napvilágra került részleteit − amit a rendőrök szerint az motivált, hogy a támadó túszul akarta ejteni Nancy Pelosit, ki akarta hallgatni, és el akarta törni a térdkalácsát, ha „hazudik” − kedden mondták el az ügyészek, amikor a gyanúsított először jelent meg a bíróságon.

A gyanúsított, a 42 éves David DePape ártatlannak vallotta magát több szövetségi bűncselekmény vádjában, miután a nyomozók szerint a múlt héten betört Pelosi rezidenciájára a jómódú Pacific Heights negyedben, és azt követelte, hogy találkozhasson Pelosival, az ország harmadik legmagasabb rangú politikusával, aki akkor éppen Washingtonban tartózkodott.

Sikerült felhívnia a segélyvonalat

A helyi ügyészek keddi beadványa részleteket közölt többek között arról, hogy Paul Pelosi a veszélyes helyzetben hogyan tudta titokban felhívni a segélyvonalat, miközben ő a fürdőszobában volt, a betörő pedig a házban.

A dokumentum betekintést nyújtott a gyanúsított zavart elméjébe is: láthatóan nagy hatással voltak rá azok az összeesküvés-elméletek, amelyek a házelnököt az ország ellenségeként állították be.

Miután a betörő a hátsó verandán lévő üvegajtón behatolt a házba, Pelosi 82 éves férjét alva találta meg a hálószobájában. A bejelentés szerint az incidens helyi idő szerint hajnali két óra után történt. Követelte, hogy láthassa Pelosit. Amikor a férj azt mondta neki, hogy napokig nem jön vissza, a gyanúsított azt mondta, hogy megvárja.

Paul Pelosi az ágyán ülve megkérdezte, hogy miért.

Nos, az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén ő veszi át az elnöki jogköröket, igaz?

− kérdezte a behatoló a rendőrség szerint. Nem sokkal később azt mondta Paul Pelosinak, hogy „mindannyiukat ki kell iktatnunk”.

A gyanúsított „öngyilkos küldetésre” készült

Amikor Pelosi megkérdezte, hogy hívhat-e valakit DePape-nek, a gyanúsított

baljóslatúan azt válaszolta, hogy ez Paul Pelosi számára az út vége

− közölték a hatóságok.

A rendőrség szerint DePape közölte velük: öngyilkos küldetésben van.A hatóságok szerint azt hitte, hogy a ház biztonsági kamerái figyelik őt, és a segélyhívást is rögzítették, de ez sem tántorította el a szándékától.