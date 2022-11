Szerb kormányfő: Lőni fogunk, mindenki ezt tenné

Ana Brnabics szerb kormányfő a Szerbiai Rádió és Televíziónak beszélt arról, hogy több pilóta nélküli drón is megjelent a katonaság biztonsági zónájába, így ne lepődjön meg senki, ha lőni fognak. Emellett beszélt arról is, mi a terve Szerbiának a hadsereg készültségével.

„A pilóta nélküli drónok a biztonsági zónában két kaszárnyánkat figyelték meg. Amennyiben megismétlődik ez a helyzet, kiiktatjuk, lelőjük azokat” – mondta el Ana Brnabics szerb kormányfő a Szerbiai Rádió és Televízió műsorában, aki szerint:

Minden ország ezt tenné hasonló helyzetben.

Azt azonban nem akarta elárulni, ki küldte a drónokat, csupán annyit mondott, hogy erről majd a szerb elnök vagy a védelmi miniszter beszél. A Szabad Magyar Szó szerint a kormányfő a hadsereg készültsége kapcsán azt mondta: sok külföldi tényező szeretné tudni, mi a terve Szerbiának abban az esetben, ha meg kell védenie a szerb lakosságot Koszovóban. A Szerbiai Rádió és Televíziónak kiemelte: „Megőrizzük a békét, és igyekszünk megőrizni a biztonságot.”

Ez ebben a pillanatban nehéz, mert vannak emberek, akik nem gondolkodnak racionálisan, és minden helyzetet kihasználnak, hogy destabilizálják a helyzetet és veszélyeztessék a biztonságot, nemcsak ezen a vidéken, hanem az egész Balkánon

– mondta Brnabics.

Készültségben a hadsereg, civil katonákat is besoroznának

Mint arról az Index is beszámolt, a koszovói történések miatt november 1-jén készültségbe helyezték a szerb hadsereget, emellett pedig emelték a harckészültség szintjét is. Szerbia honvédelmi minisztere, Milos Vucsevics a Happy Televízió vendégeként arról is beszélt, hogy a katonaság készen áll Alekszandar Vucsics valamennyi meghagyását teljesíteni, hogy megvédje Szerbia polgárait, beleértve a Koszovóban élő szerbeket is, és efelől senkinek ne legyenek kételyei.

Olyannyira fontos feladat ez, hogy a Szabad Magyar Szó szerint az új védelmi miniszter is támogatja, hogy minden felnőtt férfi részt vegyen egy katonai kiképzésen. Véleménye szerint a képzés három héttől három hónapig terjedne, elmondása szerint pedig azok sem maradnának ki ebből, akik harminc évnél idősebbek, és sosem fogtak fegyvert a kezükbe, vagyis Vucsevics szerint a civil katonaságot szolgálók sem lennének kivételek, mert szavai szerint

alkalmatlan generációkat neveltünk ki, és erre még büszkék is vagyunk.

A Blic szerb lap szerint a szakértők is egyetértenek abban, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetése elengedhetetlen, így tudják csak feltölteni a passzív hadsereget.

Kis ország, de erős hatalom

Alekszandar Radics hadügyi szakértő azt mondta, hogy ezek a kis drónok olcsók és hozzáférhetők a piacon, a kérdésre pedig, hogy esetleg a koszovói erők küldték-e, azt mondta, találgatni lehet. Amennyiben kommerciális drónokról van szó, azokat bárki küldhette, aki információt szeretne gyűjteni Szerbiáról.

Arra a kérdésre, miszerint megszokott-e, hogy ezeket az információkat a drónok jelenlétéről és a vadászgépek felrepüléséről megosztja az állam a közvéleménnyel, a szakértő azt mondta, ebben az esetben arról van szó, hogy Szerbia azt szeretné üzenni, erős hatalom, és törődik az országgal.

A szerbek erejét jól mutatja a külügyminiszter, Ivica Dacsics kijelentése is, miszerint Kínának Európában Szerbia a legnagyobb barátja.

Mindig mondtam, hogy belőlünk és a kínaiakból összesen másfél milliárd van

– fogalmazott Dacsics, és hozzátette: Szerbia területileg ugyan kicsi ország, de jó viszonyt ápol Pekinggel. Elmondása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök számtalanszor megmutatta már, hogy ragaszkodik a Szerbia iránti barátsághoz, ezért a tárcavezető reméli, Belgrád és Peking még szorosabbra fűzi az együttműködést a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése tekintetében.

(Borítókép: Ana Brnabics. Fotó: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images)