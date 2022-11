Amint arról beszámoltunk, a finnek és a svédek NATO-csatlakozását már csak a magyar és a török parlamentnek kell jóváhagynia, ezekre a döntésekre vár hónapok óta a két ország. A dolog fontosságát jelzi az is, hogy a finn elnök a minap külön felhívta Orbán Viktort azért, hogy tárgyaljon vele erről a kérdésről.

A külgazdasági és külügyminisztert most egy sajtótájékoztatón kérdezte meg az atv.hu munkatársa arról, hogy miért késik ennyit a ratifikálás, és hogy nem tudnák-e megsürgetni az Országgyűlést, hogy végre vegyék napirendre a kérdést. Szijjártó Péter erre azt válaszolta: ő semmiképp sem választaná „a sürgetés taktikáját” a parlamenttel szemben.

A tárcavezető ezután azt is hozzátette, hogy az Országgyűlésnek most Brüsszel miatt kell „erőltetett menetben” döntenie számos olyan javaslatról,

amelyek egy jelentős részét Brüsszel miatt kell tárgyalni.

Ezért nem tudták még napirendre venni a kérdést a külügyminiszter szerint.

Szijjártó Péter végül azt is elmondta az ATV-nek, hogy nemrég az új svéd külügyminisztert is megnyugtatta az ügyben. „ Neki is elmondtam, hogy emiatt ne aggódjanak, a magyar parlament napirendre fogja tűzni ezt a javaslatot, a kormány már benyújtotta ” – mondta a miniszter.

(Borítókép: MTI / KKM)