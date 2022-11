Rasszista bekiabálás, amely megtörheti Marine Le Pen lendületét

A francia sajtó és politika Grégoire de Fournas parlamenti bekiabálásától hangos. Marine Le Pen párttársa azt kiáltotta a szélsőbaloldali, színes bőrű Carlos Martens Bilongónak a nemzetgyűlésben, hogy menjen vissza Afrikába. De Fournas azt állítja: nem is Bilongónak szólt a megjegyzése, hanem a menekülteknek. A kérdés most az, hogy az egyes francia politikusok és pártok miként kezelik a botrányos eset utóhatásait.

Grégoire de Fournas, a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) parlamenti képviselője félbeszakította Carlos Martens Bilongót, a szélsőbaloldali La France Insoumise (LFI) színes bőrű képviselőjét a francia nemzetgyűlés egyik ülésén, és azt kiabálta:

Menjen vissza Afrikába!

Bilongo azt kérte a francia kormánytól, hogy vegye fel a kapcsolatot a többi uniós országgal – köztük Olaszországgal és Giorgia Meloni miniszterelnökkel is – annak érdekében, hogy együttes erővel támogassák a Földközi-tengerből kimentett afrikai menekülteket. Ekkor kiabált be botrányosan De Fournas, az ülést pedig azonnal berekesztették.

Carlos Martens Bilongo és pártja szerint De Fournas megnyilvánulása rasszista, személyeskedő támadás volt, De Fournas pártja viszont azzal védekezett, hogy a bekiabálás nem Bilongónak, hanem a menekülteknek szólt.

Mathilde Panot, a La France Insoumise politikusa azt követeli, hogy zárják ki a nemzetgyűlésből De Fournas-t.

Az olyan rasszistáknak, mint ő, nem lehet helyük és nem szólalhatnak fel a parlamentünkben

– írta a Twitteren.

Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő blogján foglalkozott az üggyel és írta le véleményét a történtekkel kapcsolatban. A politológus, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész is idézi de Fournas képviselőt, aki elmondása szerint csak arra utalt, hogy a bevándorlókat szállító hajókat fordítaná vissza Afrika felé. „Nyelvileg elvben bármelyik lehetséges, a két mondat ugyanis ugyanúgy hangzik a francia nyelvben, a különbség csak leírva jelzett. A politikai helyzet elemzéséhez azonban tulajdonképpen nem is szükséges mérlegelnünk a kontextust, vagy eldöntenünk, hogy mi hangzott el” – jegyzi meg.

A Milton Friedman Egyetem adjunktusa a helyzetet értékelve az ördögűzést és a démonizálást helyezte egymással szembe, és öt pontban fogalmazta meg meglátásait.

Soós Eszter Petronella szerint Marine Le Pen másfél évtizede gyakorolja az ördögűzés stratégiáját. Célja, hogy levetkőzze a Nemzeti Tömörülés rasszista, antiszemita imázsát, miközben ideológiailag és tartalmilag is átszabja a radikális jobboldali pártot. Ez a stratégia kapott most léket, ugyanis a francia sajtót az elmúlt órákban legfőképpen az foglalkoztatja, hogy rasszista beszólás hangzott-e el a nemzetgyűlésben vagy sem.

Ez csak póz, Le Penék nem is változtak?

Az elemző szerint a stratégia alapvetően sikeresen működött, hiszen míg Jean-Marie Le Pen 2002-ben még egy 18 százalékos üvegplafonba ütközött az elnökválasztás második fordulójában, addig Marine Le Pen 2022-ben már 40% feletti eredményt ért el. A szakértő úgy látja, a politikai ellenfeleknek érdekük a Nemzeti Tömörülés–Le Pen-dinamika megtörése. Az ellenérdekeltek azt akarják bebizonyítani, hogy az ördögűzés nem valós tartalmi változás, hanem csak póz. Soós szerint ezért a mostani bekiabálás politikai hiba volt, amely kiváló lehetőséget adott a baloldal számára a politikai ügyek tematizálására és Le Penék lebuktatására.

A szakértő úgy látja: Grégoire de Fournas megnyilvánulása személyesen Marine Le Pen számára is problémát okoz. Neki ugyanis most arra kellene törekednie nagy erőkkel, hogy kompetens alternatívát mutasson a francia politikai életben egy mérséklődő párt legfőbb vezetőjeként, ehelyett viszont látványos utóvédharcra kényszerül egy nagyon kényes témában.

A mostani botrány a következő kampány központi témája lehet

Soós Eszter Petronella szerint a mostani botrány visszavetheti Marine Le Pen 2027-es kampányfelkészülését. „Le Pen a jó kiindulópozíciójánál fogva akár esélyese is lehet a következő elnökválasztásnak, de csak akkor, ha nem követ el hibákat, vagy ha a csapata nem követ el hibákat. Az ilyen fegyelmezetlenségek, hibák nagyon megnehezíthetik a radikális jobboldali politikus amúgy viszonylag jó kiindulóhelyzetét.”

Macron profitálhat a legtöbbet?

Macronék legfőbb célja pedig most nem is lehet más, mint a démonizálás újbóli felerősítése, valamint a radikális baloldal (LFI) zavarba hozása. Le Pen pártja ugyanis megszavazta a radikális baloldal egyik bizalmatlansági indítványát, és azt ígéri, hogy a következőnél is így tesz. Macronnak ez tálcán kínált lehetőség arra, hogy azt kommunikálja, Le Pen összefogott az LFI-vel, így a centrum az egyetlen mérsékelt erő.

„Az LFI viszont éppen hogy lehetőséget láthat most arra, hogy ez ellen a centrista játék ellen védekezzen, és radikálisan, látványosan elhatárolódjon az RN-től, szalonképtelennek tételezve a Le Pen-pártot. Ergo: mindkét közösségnek, a centrumnak és a radikális baloldalnak is érdeke felhangosítani a beszóláspolémiát. A következő napok eldöntik, hogy ki játssza ezt a játékot a legügyesebben” – írja Soós Eszter Petronella.

Frissítés: a The Guardian pénteken arról számolt be, hogy Grégoire de Fournas képviselőt két hétre kitiltották a nemzetgyűlésből, valamint két hónapon át csak a képviselői fizetésének a felét veheti fel.