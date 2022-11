Csütörtök éjjel hatos erősségű földrengés rázta meg Salvadort, amely a szomszédos Guatemalában is érezhető volt. Áldozatokról és károkról nem érkezett hír.

Hatos erősségű földrengés rázta meg Salvadort. A föld – helyi idő szerint – csütörtök éjjel 22 óra 26 perckor mozdult meg a Csendes-óceánban, 41 kilométer mélyen, 37 kilométerre délre az ország nyugati részén lévő Playa Mizatától – közölte a közép-amerikai ország környezetvédelmi minisztere.

Nayib Bukele elnök a Twitteren azt írta, a rengés „nem okozott károkat” az országban, a hadsereg és a rendőrség „nem jelentett semmi újat”. „A fő útvonalak nem sérültek meg” – tette hozzá.

A helyi média jelentései szerint a rengést az egész országban érezni lehetett, voltak, akik az éjszaka közepén menekültek ki otthonaikból. A szomszédos Guatemalában is érezhető volt a földmozgás, a helyi hatóság nem tud sem áldozatokról, sem károkról. Közép-Amerikában, ahol három tektonikus lemez is találkozik, nagy a földrengések veszélye – számolt be az MTI.

Pénteken nem csak itt, de Törökországban is földrengés volt, amely pánikot okozott a lakosok körében és romba döntötte egy mecset minaretjét. Csütörtökön pedig Romániában volt földrengés, ami Bukarestben és az ország délkeleti részén mindenütt érezhető volt.