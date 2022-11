Illegálisan tartózkodhatott az Egyesült Államokban az amerikai házelnök férjének támadója

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) a kanadai állampolgárságú David DePape-re vonatkozó bevándorlási őrizetbe vételi kérelmet nyújtott be a San Franciscó-i megyei börtönbe november 1-jén, október 28-i letartóztatását követően − közölte a tárca.

A CNN beszámolója szerint az ICE úgynevezett bevándorlási „visszatartó parancsokat” bocsát ki a szövetségi, állami és helyi bűnüldöző szervek számára, hogy tájékoztassa őket arról: az ügynökség őrizetbe kíván venni egy személyt, és kéri, hogy az ICE-t értesítsék, mielőtt az illetőt szabadon engedik.

Az őrizetbe vétel valószínűleg nem befolyásolja DePape ügyét, mivel a kitoloncolások gyakran a büntetőügyek lezárása után történnek, de az elítélés és a börtönbüntetés után az Egyesült Államok általában a kitoloncolást kezdeményezi.

A szövetségi nyilvántartás szerint a kanadai állampolgárságú DePape március elején lépett be az országba a San Ysidró-i belépőkapunál, amely a kaliforniai–mexikói határ mentén található, ideiglenes látogatóként.

Az üzleti vagy üdülési céllal látogató kanadaiaknak általában nincs szükségük vízumra, és hat hónapig tartózkodhatnak az Egyesült Államokban.

A 42 éves DePape ellen a Pelosi San Franciscó-i otthonában múlt héten elkövetett betörést követően bűncselekmények egész sorával, köztük testi sértéssel, gyilkossági kísérlettel és emberrablási kísérlettel emeltek vádat − jelentette be hétfőn az amerikai szövetségi ügyészség és a San Franciscó-i kerületi ügyész.