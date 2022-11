Sanna Marin finn miniszterelnök nem követett el semmilyen szabálytalanságot vagy hivatali mulasztást azon az augusztusi házibulin, amelyről több felvétel is nyilvánosságra került – állapította meg a finn kormánytagok cselekedeteinek törvényességét vizsgáló igazságügyi kancellár.

A finn kormányfőről augusztusban kerültek elő olyan felvételek, amelyeken az látható, hogy ittasan szórakozott egy házibuliban (egyesek azt is felvetették, hogy kábítószert is fogyaszthatott). Sanna Marin elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, a kábítószer-fogyasztást viszont tagadta (és negatív drogtesztet is produkált).

Mint utóbb kiderült, a felvétel a kormányfő beleegyezésével készült, bár a készítői azt ígérték, hogy nem töltik fel. Sokan megvádolták azzal, hogy viselkedésével méltatlannak bizonyult tisztségére, és rontotta az ország hírnevét (sőt egyesek szerint még a nemzetbiztonságot is veszélyeztette).

A felvételek nyilvánosságra kerülése után végül hivatalos vizsgálat is indult azzal kapcsolatban, hogy követett-e el valamilyen kihágást a kormányfő. Tuomas Pöysti igazságügyi kancellár többtucatnyi panaszt vizsgált meg, és arra a következtetésre jutott, hogy

Nem lehet szabálytalansággal vagy hivatali teendőinek elhanyagolásával vádolni a miniszterelnököt, mert ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, büntetőjogi kapcsolatnak kellene lennie a magánélete és a hivatalos tevékenysége között.

„Ami egy kormánytag magánéletének erkölcsi és társadalmi vonatkozását illeti, annak megítélése már a parlament hatáskörébe tartozik. A politikai felelősséget pedig demokratikus választásokon szokták megvizsgálni” – tette hozzá az igazságügyi kancellár.

Sanna Marinnak már tavaly decemberben, a koronavírus-járvány alatt is meggyűlt a baja a partikkal. Akkor az derült ki róla, hogy kontaktszemélyként bulizott egy éjjeli szórakozóhelyen .

