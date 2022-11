Búcsút vesznek Jerry Lee Lewistól

Családtagok, barátok és rajongók gyűlnek össze szombaton, hogy búcsút vegyenek a rock and roll úttörőjétől, Jerry Lee Lewis-tól az észak-louisianai szülővárosában megrendezett megemlékezésen.

Jerry Lee Lewis, aki olyan slágerekről ismert, mint a Great Balls of Fire és a Whole Lotta Shakin' Goin' On, október 28-án halt meg Mississippi állambeli otthonában életének 87. évében.

A szombati gyászszertartást 11 órakor tartják a Young's Funeral Home-ban Ferridayben, a szülővárosában – közölték a családtagok. Ezt követően zárt körű temetésen vesz részt a család és a közeli hozzátartozók. Délután egy órakor az Arcade Színházban, szintén Ferridayben tartanak megemlékezést – írja az AP News.

Lewis, aki „The Killer”-nek (gyilkosnak) nevezte magát, az utolsó túlélője volt annak a művészgenerációnak, amely átírta a zenetörténelmet, egy olyan csoportnak, amelybe Elvis Presley, Chuck Berry és Little Richard is tartozott.

Miután az 1950-es évek végén híre ment, hogy feleségül vette kiskorú unokatestvérét, a 13 éves Myra Gale Brownt, miközben előző feleségével még mindig házas volt, a zongorista lázadó rocklegenda feketelistára került a rádióban, és bevételei gyakorlatilag a nullára csökkentek. A következő évtizedekben Lewis drog- és alkoholfogyasztással, jogi vitákkal és testi betegségekkel nézett szembe. Csak tíz évvel később tudott visszatérni a slágerlistákra, váratlan módon a country műfajában, de idővel a rock and roll hívei is megbocsátottak neki.

(Borítókép: Jerry Lee Lewis 2018. november 17-én. Fotó: Scott Dudelson/Getty Images)