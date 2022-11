Hogyan előzhető meg a tragédia egy tömegrendezvényen?

Egy szinte néptelen szöuli sportcsarnokban rendezetten sorakoznak egymás mellett a méregdrága kézitáskák, kopott edzőcipők, fejhallgatók, okoskarórák, szemüvegek, sáros ruhadarabok, sőt néhány útlevél is.

Ezek azok a tárgyak, amelyeket az emberek hátrahagytak, amikor kétségbeesetten próbáltak kimenekülni egy zsúfolt sikátorból. A halloweent ünnepelték Dél-Korea fővárosában, amikor kitört a pánik, és egymást taposták halálra az emberek. Százötvenhatan közülük nem fognak hazatérni.

Vajon az ilyen tragédiák megelőzhetők? Ez persze nem biztos, de a szakértők néhány egyszerű tanáccsal szolgálnak, miként enyhíthető a baj.

A szöuli eset a legutóbbi tragédia a hasonló tömegszerencsétlenségek sorában. Egy éve a houstoni Astroworld fesztiválon tízen meghaltak, és több százan megsérültek Travis Scott koncertjén; egy hónapja pedig több mint százan haltak meg egy indonéziai futballmérkőzésen kitört tömegverekedésben, majd a kialakult pánikban.

A nagy visszhangot kiváltó esetek ellenére az ilyen „epizódok nagyon ritkák” – idézte a The New York Times az angliai Keele Egyetem szociálpszichológia-professzorát, a tömegviselkedés szakértőjét. „Elenyésző az esélye annak, hogy az emberek olyan körülmények közé kerüljenek, ahol ilyen esemény kialakulhat” – tette hozzá Clifford Stott.

Néhány egyszerű stratégia segíthet abban, hogy az ember túlzsúfolt közegben is biztonságban maradjon.

„Ebben a testméret vagy az alkat nem játszik szerepet – hangoztatta egy Los Angeles-i tömegbiztonsági szakértő. – Ha belekerülsz a tömegbe, elveszíted az irányítást” – magyarázta Paul Wertheimer.

Indulás előtt

A szakértő azt javasolja, hogy a szülők okvetlenül nézzenek utána annak a rendezvénynek, ahová a gyerek indul, és győződjenek meg arról, hogy felkészült.

A belépőt igénylő rendezvényeken tömegbiztonsági tervet dolgoznak ki, így ezek az események általában biztonságosabbak. Kevesebb az óvintézkedés az utcai ünnepségeken, a legveszélyesebbek pedig az állóhelyes és kijelölt ülőhelyek nélküli találkozók.

Mondják meg a gyerekeknek, hogy már érkezéskor tájékozódjanak a lehetséges kijáratokról, és legyenek éberek a potenciális veszélyekkel, például a zsúfolt folyosókkal vagy a bedugult lépcsőházakkal szemben – javasolja G. Keith Still, a Suffolki Egyetem tömegtudományokkal foglalkozó vendégprofesszora.

Ha egy rendezvény bejárata szervezetlennek tűnik – például a beléptetés és a jegyellenőrzés zavaros és tumultuózus –, akkor a rendezvény többi helyszíne vélhetően felkészületlen a tömeg kezelésére.

„Ha ez egyenesen kaotikusnak tűnik, én attól kezdve megpróbálnám elkerülni a nagy sűrűségű tömegeket” – mondta Dr. Still, aki azt tanácsolja, hogy a kijelölt helyek nélküli koncerteken is ajánlatos szellősebb helyről hallgatni a zenét, még ha az távolabb is van a színpadtól. „Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hol a legközelebbi kijárat” – egészítette ki Wertheimer.

„A fejünknek állandóan forognia kell, a tekintetünkkel pedig a környezetünket kell pásztáznunk” – figyelmeztetett Dr. George Chiampas, egy katasztrófavédelmi civil szervezet igazgatója. Csak így vehető észre a zsúfoltság vagy az, hogy egy kijárat már nem elérhető.

Mikor válik veszélyessé a helyzet?

Ha a körülötted lévők már lökdösődnek, az annak a jele lehet, hogy a rendezvény kezd veszélyessé válni – hangoztatja Wertheimer. Amennyiben a közelben nincs biztonsági személyzet, az arra utalhat, hogy a helyzet nem biztonságos.

Ha úgy érzed, hogy nagy a tömeg, ha úgy érzed, hogy a személyes tered telítődött, az egy intő jel arra, hogy talán át kellene költöznöd egy másik területre, és nem várni arra, hogy rosszabb legyen

– mondta Gil Fried, a Nyugat-floridai Egyetem tömegkezelési szakértője és professzora.

Ilyenkor olyan testtartást kell felvenni, mint egy bokszolónak. A mellkas előtt felemelt karok nagyobb távolságot tartanak az emberek között. Az egyik láb a másik előtt álljon, így stabilabb a testtartás, ami hatékonyabban semlegesíti az emberre nehezedő nyomást. Eközben a térdek legyenek rugalmasak és mozgásra készek.

A leejtett tárgyat nem szabad felvenni.

Még a telefonért sem szabad lehajolni – lehet, hogy az illető többé nem lesz képes felállni.

A kiabálás felesleges. Így nem takarékoskodunk az oxigénnel, ráadásul a nagy tömegben a kiáltozás hiábavaló. A tömeg okozta forró és fülledt levegőben ehelyett inkább fel kell emelni a fejet, hogy az ember friss levegőhöz jusson.

Ha elbuksz, feküdj az oldaladra. A legjobb persze, ha talpon maradsz, de ha mégis elesel, próbálj meg a bal oldaladra feküdni, hogy megvédd a szívet és a tüdőt – mondja Wertheimer. Ha egy hason vagy háton fekvőre esnek emberek, fennáll a veszélye, hogy a mellkasa összenyomódik.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ azt tanácsolja a tömegben rekedteknek, hogy amikor a mozgás szünetel, átlósan próbálják elérni a tömeg peremét. És semmiképpen se próbáljanak szembeszegülni a tömeg erejével – intenek óvatosságra a szakértők.