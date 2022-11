Dagad a Predator-botrány, nyomoz az FBI

Harminchárom ember neve szerepel azon a listán, amely a görög lehallgatási botrány Predatorral megfigyelt embereit gyűjtötte össze. A listán politikusok, üzletemberek és újságírók is szerepelnek.

Augusztus elején lemondott a görög hírszerző szolgálat igazgatója, Panagiotisz Kontoleon és a miniszterelnök hivatalának főtitkára, Grigorisz Dimitriadisz, miután felmerült a gyanú, hogy kémszoftverrel törvénytelenül hallgattak le egy újságírót és egy ellenzéki párt vezetőjét. Mindkettejük lemondását elfogadták. Dimitriadisz lemondását a hivatal nem indokolta meg.

Nikosz Androulakisz, az ellenzéki szocialista PASZOK párt vezetője panaszt tett a bíróságnál amiatt, hogy megpróbálták a Predator kémszoftverrel lehallgatni a mobiltelefonját. A görög kormányfő később bocsánatot kért az ellenzéki szocialista párt vezetőjétől, amiért a titkosszolgálat egy kémszoftverrel tavaly törvénytelenül lehallgatta őt. A görög törvények értelmében bármilyen megfigyeléshez ügyészi jóváhagyás szükséges.

Súlyos és megbocsáthatatlan hiba volt, amiért bocsánatkéréssel tartozom Androulakisz úrnak

– mondta a miniszterelnök egy interjúban.

Nyilvánosságra hozták a lehallgatottak listáját

A Politico egy most megjelent cikke szerint 33 embernél bukkantak rá a Predator nevű kémszoftver nyomaira, akik közül többen a kabinet tagjai. Az újabb fordulat azután következett be, hogy nyilvánosságra hozták a kémszoftverrel megfigyelt állami tisztviselők, újságírók és üzletemberek nevét tartalmazó listát.

A Documento című görög lap által megkérdezett tisztségviselők többsége nem volt tisztában azzal, hogy egy kémszoftver áldozatává vált. A listán többek között a pénzügyminiszter, a külügyminiszter, két korábbi védelmi miniszter, a fejlesztési miniszter és azok családtagjai is szerepelnek.

A kormányszóvivő szerint nincs elég bizonyíték

Giannis Oikonomou kormányszóvivő szombat késő esti nyilatkozatában kijelentette, hogy a jelentés „zsúfolva van találgatásokkal, miközben hiányoznak a bizonyítékok”. Hozzátette, hogy a jelentést „annak ellenére kell megvizsgálnia a hatóságoknak és a görög igazságszolgáltatásnak, hogy nincs nyílt dokumentáció az ügyről”.

Elképzelhetetlen és nagyon veszélyes azt sugallni, hogy a miniszterelnök lehallgatta a külügyminisztert

– mondta az egyik tisztségviselő, hozzátéve, hogy Görögország nagy erőfeszítéseket tett a külügyminiszter kommunikációjának biztonságossá tétele érdekében. Athén következetesen tagadja, hogy valaha is használt vagy vásárolt volna kémprogramot.

Az Európai Bizottság is vizsgálta az ügyet

Az Európai Bizottság Pegasus-bizottsága pénteken fejezte be a vizsgálatot Athénban, de ahogy Sophie in ’t Veld fogalmazott, „talán több kérdéssel távoztak, mint amennyivel érkeztek”. Egy pénteki athéni sajtótájékoztatón azonban úgy nyilatkozott, minden jel arra utal, hogy a görög kormány használta a kémprogramot.

Van sziklaszilárd bizonyítékunk? Nem, mert nem állnak rendelkezésünkre a szükséges információk. Ha a hatóságok feloldanák a titkosítást, talán máshogy lenne. Így abból kell dolgozunk, amink van

– közölte Sophie in ’t Veld Athénban. Persze, létezik az ártatlanság vélelme, ez azonban nem azt jelenti, hogy süketnek és vaknak kell lennünk – tette hozzá. A Pegasus-bizottság elnöke, Jeroen Lenaers felszólította Athént, hogy alaposan vizsgálja ki a megfigyeléssel kapcsolatos vádakat. Hozzátette azonban, hogy Görögország készségesen együttműködött a bizottsággal az ottlétük alatt.

Az FBI is meglátogatta már a botrány helyszínét

Az Inside Story nevű oknyomozó portál szerint néhány nappal azelőtt, hogy az EU Pegasus-bizottsága Athénba érkezett volna, az FBI egy csapata is a fővárosba érkezett, hogy kivizsgálja a lehallgatási botrányt.

A görög kormány be fogja tiltani a kémszoftverek vásárlását és használatát, ennek köszönhetően ez lesz az első olyan ország Európában, amelynek teljes területén illegális lesz a kémszoftverek használata

– közölte egy tisztségviselő. Sophie in ’t Veld azonban rámutatott pénteken, hogy ez a tevékenység már most is illegális Görögországban, ezért inkább a törvény betartatására kellene törekedni.