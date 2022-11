A Predator-botrány után betiltaná a kémprogramokat a görög kormány

Az értesülések szerint kormánytagokat, minisztereket, ellenzéki politikusokat és újságírókat figyelhettek meg a szoftverrel. A Politico vasárnap publikálta azon személyek nevét, akiknek a telefonján megtalálták a Predator maradványait. Egyes információk szerint a lehallgatást maga a görög kormány rendelte el – írja a Reuters.

Giannis Oikonomou kormányszóvivő szerint az, hogy a kormány állna a lehallgatási botrány mögött, „teljesen alaptalan”. A görög állam nem vásárolt és nem is használt ilyen eszközöket, az igazságügyi hatóságok pedig ki fogják vizsgálni az esetet – tette hozzá.

A kormányszóvivő szerint a görög kormány hamarosan egy olyan törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek, amely betiltja a kémprogramok használatát.

Nem engedjük, hogy akár csak árnyéka maradjon egy olyan kérdésnek, amely mérgezi a görög társadalmat

– nyomatékosította. A Predatorral megfigyelt legtöbb áldozat azóta sem akart nyilatkozni a médiának. Az Európai Bizottság Pegasus-bizottsága pénteken fejezte be a vizsgálatot Athénban, de ahogy Sophie in 't Veld fogalmazott, „talán több kérdéssel távoztak, mint amennyivel érkeztek”.

Egy pénteki athéni sajtótájékoztatón azonban úgy nyilatkozott: minden jel arra utal, hogy a görög kormány használta a kémprogramot. Emellett arra is rámutatott, hogy a kémszoftverek használata már most is illegális az országban, ezért inkább a törvények betartására kellene törekedni.