A szerb elnök szerint küszöbön az újabb sztálingrádi csata

Alekszandar Vucsics szerint nehéz időszak vár rájuk, a jövő tél pedig még az ideinél is nehezebb lesz, mivel az ukrajnai háborúban még csak most jön az igazi harc, emiatt pedig fontos, hogy országa megőrizze a békét és a stabilitást.

„Még csak ezután kerül sor Ukrajnában a »sztálingrádi csatára«, ez pedig a Herszonért vívott harc lesz, amelynek során mindkét fél tízezrével veti be majd a tankokat, repülőgépeket és a tüzérséget. A Nyugat azt hiszi, hogy ebben a harcban le tudja győzni az oroszokat, Oroszország pedig abban hisz, hogy meg tudja védeni azt, amit eddig megszerzett, és befejezni a háborút. Ez mindenütt újabb problémákat és feszültségeket fog okozni” – figyelmeztetett a szerb elnök a Pink Televízió műsorában.

A legfontosabb a béke és a stabilitás megőrzése

„Bízom benne, hogy meg tudjuk őrizni a békét és a stabilitást. Ezt nem garantálhatom, mivel ez nem csak rajtunk múlik, de bízom benne” – mondta az államfő, aki dicsérettel illette a szerbiai ellenzéket, amiért az aktuális koszovói helyzet kapcsán szerinte korrekt nyilatkozatokat tettek. Alekszandr Vucsics arról is beszélt, hogy a nemzetközi porondon mindenki azt kérdezi, vajon beveti-e a hadsereget, vagy sem.

Ez nem összeesküvés kérdése, hanem a helyzettől függ. Lehetőségem van a kormányfővel, a védelmi miniszterrel és a vezérkari főnökkel egyeztetni, de nem kötelességem elfogadni javaslataikat, mert az van, amit a főparancsnok mond

– közölte Vucsics, hozzátéve, hogy éppen ezért ezekről a dolgokról szándékosan nem beszél. Az elnök szerint az a fontos, amit mi tesznek, hogyan fognak a szerbek élni Koszovóban és az egész országban – számolt be róla a Szabad Magyar Szó.

A koszovói történések miatt az ország elnökének jóváhagyása alapján november 1-jén készültségbe helyezték a szerb hadsereget, valamint emelték a harckészültség szintjét is. Szerbia honvédelmi minisztere arról is beszélt, hogy a katonaság készen áll Vucsics valamennyi parancsát teljesíteni, hogy megvédje a polgárait, beleértve a Koszovóban élő szerbeket is.

(Borítókép: Alekszandar Vucsics. Fotó: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images)