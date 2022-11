Business Insider: Így érhet véget az ukrajnai háború

A Business Insider megjegyezte, hogy az utóbbi hetekben az ukránok arattak néhány sikert, de Oroszország még így is óriási katonai potenciállal rendelkezik, és a közelmúltban jelentősen változtattak a stratégiájukon, amitől a háború megfordítását remélhetik.

A lap szerint a mostani állást elnézve hat forgatókönyv valószínűsíthető. Ezek egyike az, hogy a felek egy ideiglenes fegyverszünetet kötnek, és lényegében egy befagyott konfliktus lesz a háborúból (amelyből aztán idővel vagy béke lesz, vagy újból eszkalálódik).

Erről az eshetőségről a Center for Strategic and International Studies (CSIS) nevű thinktank elemzője, Seth Jones azt mondta a lapnak, hogy az első csecsen háborúban már volt hasonló példa: az oroszok és a csecsen 1994-ben békét kötött, majd utána Oroszország 3 évvel később újraindította konfliktust. Szerinte most egy ilyen esetben az oroszok abban reménykedhetnének, hogy a nyugati országok időközben (más tényezők miatt) elvesztik az érdeklődésüket Ukrajna iránt.

A másik lehetőség az, hogy a felek egy békeszerződéssel végleg lezárják a konfliktust, bár ennek sok jele egyelőre nem látszik, és a két fél deklarált hadicéljai fényében egyelőre nem is valószínű, hogy próbálkoznának ilyesmivel. A CSIS elemzője ezzel összefüggésben úgy vélekedett, hogy Vlagyimir Putyin addig biztos nem állna kötélnek, ameddig a négy, Oroszország részévé nyilvánított ukrajnai területet (Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja) meg nem szerzik.

A harmadik lehetséges végkimenetel az, hogy az oroszok belátható időn belül megnyerik a háborút,bár ennek nem túl nagy az esélye. Az eredeti háborús céljaikat (Ukrajna bábállamá alakítását) szinte biztos, hogy nem fogják elérni, de egy kedvező békét már győzelemként tudna eladni odahaza a Kreml vezetése.

A negyedik lehetőség egyes ehhez hasonló ukrán győzelem(egyesek szerint Ukrajna sok szempontból már most győzött). Ahhoz viszont, hogy minden hadi céljukat elérjék, az kellene, hogy lépésről lépésre szorítsák ki az oroszokat az elfoglalt területekről – ami nagyon sok időbe és nagyon nagy emberáldozatba kerülhet még. Az ukránoknak segíthetne az, ha Vlagyimir Putyin rezsimjét belpolitikailag megdöntenék, de ennek most még nem sok jele mutatkozik (illetve az sem kizárt, hogy ha Putyin bukik, akkor egy nála is rosszabb ember kerülhetne a helyére).

Az ötödik lehetőség az, hogy egyik fél sem nyer egyhamar, és a háború éveken át elhúzódik. Ez esetben a frontvonalak ide-oda mozoghatnak, és rengeteg pusztításra lehet számítani,

a harcot pedig végül az nyerheti meg, aki tovább bírja erőforrásokkal.

Az már egyébként most is valószínűsíthető, hogy az idei télen, az időjárási okokból kifolyólag egy időre megmerevednek majd a frontvonalak.

Végezetül a hatodik lehetséges forgatókönyv az, hogy kitör a nukleáris világháború és/vagy a NATO beavatkozik. Az oroszok már számos alkalommal fenyegetőztek burkoltan (vagy kevésbé burkoltan) a taktikai nukleáris fegyverek bevezetésével, de az elemzők közt sincs konszenzus a tekintetben, hogy tényleg hajlandóak lennének-e meglépni ezt. Ha igen, akkor arra viszont a NATO is keményválaszt adhatna, ez viszont – a CSIS elemzője szerint – azt eredményezhetné, hogy ismét egy világháborús helyzet állna elő, és geopolitikai okokból más országok (például Kína) is beavatkozhatnának a konfliktusba.