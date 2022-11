Egy francia püspök bevallotta, hogy szexuálisan zaklatott egy 14 éves lányt

Jean-Pierre Ricard francia püspök elismerte, hogy több évtizeddel ezelőtt szexuálisan zaklatott egy 14 éves lányt, és lemondott tisztségéből. Rajta kívül 10 másik, jelenlegi és egykori püspököt is szexuális zaklatással vádolnak Franciaországban.

Jean-Pierre Ricard 2019-ig volt Bordeaux püspöke, a tisztséget 19 éven át töltötte be. Nemrég őt is megnevezte a francia katolikus egyház azon 11 püspök közt, akiket szexuális zaklatással vádolnak az országban.

A 78 éves volt püspök most elismerte, hogy igazak az ellene felhozott vádak:

35 évvel ezelőtt – akkor még plébánosként – szexuálisan zaklatott egy 14 éves lányt.

Jean-Pierre Ricard mindezt egy levélben ismerte be, amelyet a Francia Püspöki Konferencia elnöke, Éric de Moulins-Beaufort reims-i érsek olvasott fel a francia püspökök plenáris közgyűlésén. A 78 éves volt püspök levélben közölte, hogy az áldozattól és mindenki mástól bocsánatot ért, akinek sérelmet okozott, és azt is bejelentette, hogy most minden megmaradt tisztségéről lemond.

A többi tíz, jelenlegi és egykori püspök közül nem mindenkinek a kiléte ismert még, de az biztos, hogy Créteil volt püspöke, Michel Santier is a vádlottak közt van (ő két évtizeddel ezelőtt követhetett el szexuális visszaélést a vád szerint), és az is, hogy egy másik vádlott már elhunyt.

A francia püspökök elleni vádemelés annak a folyománya, hogy az utóbbi években egy alapos vizsgálat indult a francia katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések ügyében. A vizsgálat arra mutatott rá másfél évvel ezelőtt, hogy 1950 óta körülbelül 10 ezer ember lehetett ilyen jellegű visszaélések áldozata Franciaországban.

A BBC szerint a nemrég tartott plenáris közgyűlésen az is elhangzott, hogy körülbelül 3200, szexuális zaklatást elkövető személlyel szemben bizonyíték is igazolja mindezt. Azok ellen, akiket büntetőjogi felelősségre lehet vonni, büntetőjogi eljárás is indult 22 esetben (sok más esetben pedig az egyházon belül indult fegyelmi vizsgálat).

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentőfelületet!

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

