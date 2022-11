Joe Biden és Donald Trump is elmondta az utolsó beszédét a félidős választások előtt

Egy nappal az egyesült államokbeli félidős választások előtt Joe Biden és Donald Trump is mozgósítani próbálja a szavazókat.

Joe Biden, akinek a népszerűsége sokat zuhant több államban is, a megbízható demokrata szavazóbázissal rendelkező Marylandbe utazik, ahol arra számítanak, hogy a Demokrata Párt kormányzójelöltje, Wes Moore visszaszerzi a republikánusoktól a kormányzói posztot – írja a Reuters.

Donald Trump eközben Ohióba tart, hogy a republikánus jelölt, JD Vance mellett kampányoljon, aki a volt elnök támogatásának köszönhetően került ki a jelöltek közül. Joe Biden pártja attól tart, hogy a keddi választások miatt elveszíthetik az irányítást a Kongresszus fölött.

Ha a demokraták elveszítik a félidős választásokat, azzal olyan erőfeszítések válhatnak semmissé, mint az abortuszjog vagy a klímavédelem. A republikánusok által vezetett szenátus megakadályozhatja Joe Biden bírói vagy adminisztratív posztokra való jelölését is.

Elon Musk hétfőn azt írta egy Twitter-üzenetben, hogy a „független gondolkodású szavazóknak” a Republikánus Pártra kellene szavazniuk, mert a „megosztott hatalom a legrosszabbat hozza ki mindkét pártból”. Ez a bejegyzése ellentétben áll egy korábbi posztjával, amelyben azt írta, hogy az oldalnak politikailag semlegesnek kell maradnia.

Ha a republikánusok veszik át az irányítást a képviselőházban, a szövetségi adósságplafont felhasználva vehetik rá Bident arra, hogy fogadja el a jelentős kiadáscsökkentést. A republikánus kongresszus a Trump elnöksége alatt elfogadott 2017-es egyéni adócsökkentéseket is véglegessé tenné. E törvény értelmében csökkentették a vállalatok legmagasabb adókulcsait.

Emellett a republikánusok csökkentenék vagy teljesen vissza is vágnák az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Joe Biden arra figyelmeztetett, hogy a Republikánus Párt győzelme alapjaiban rengetheti meg a nyugati demokráciát.

A demokrácia szó még a szavazólapon is szerepel

– mondta New Yorkban vasárnap. Mivel több államban is engedélyezik a postai szavazást, ezért napokig vagy akár hetekig is tarthat, mire megszületik a biztos eredmény.

A floridai nagygyűlésen Donald Trump újra utalt arra, hogy 2024-ben ismét megméreti magát az elnökválasztáson. „Ahhoz, hogy a hazánkat újra naggyá tegyük, hogy sikeres, biztonságos és nagy legyen, valószínűleg újra meg kell próbálnom” – mondta Donald Trump volt amerikai elnök.

Az utolsó felmérések szerint a Republikánus Párt előretörhet a választáson.

(Borítókép: Joe Biden 2022. november 5-én. Fotó: Hannah Beier/Reuters)