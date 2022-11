Egy jelentés szerint Magyarország az egyik legérintettebb tagállam a Pegasus-botrányban

Rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van az Európai Unió, amikor az ilyen típusú illegális megfigyeléssel szemben kellene fellépnie – mondta Sophie in ’t Veld holland európai parlamenti képviselő brüsszeli sajtótájékoztatóján a Népszava szerint.

A politikus egy jelentéstervezetet is készített a kémszoftverek, különösen a Pegasus használatáról. A dokumentum a Pegasus-vizsgálóbizottság meghallgatásain, a tagállamokban tett látogatásokon szerzett tapasztalatokon és nyilvános forrásokon alapul.

Sophie in ’t Veld szerint Európa-szerte használják a kémprogramokat a polgárok, politikusok, képviselők és újságírók ellen, és akár törvényesen, akár törvénytelenül teszik mindezt, a kémszoftverek használata nehezen elszámoltatható. Az ügyben nincs érdemi európai felügyelet sem, a kémprogramok használatát az európai intézmények nagy része nemzeti ügyként kezeli.

Éppen ezért határozott európai választ sürget a jelentéstervezet, amelynek része lenne egy azonnali moratórium a technológia értékesítésére, megszerzésére, átadására és használatára. Úgy véli, a moratóriumot csak országonként lehetne feloldani, és csak bizonyos feltételek teljesítése után, amelyek közé tartozna az igazságügyi hatóságok által végzett kivizsgálás és az esetleges visszaélések haladéktalan megoldása.

A lap beszámolója szerint a jelentés közös uniós szabványok használatát is javasolja, ami a nemzetbiztonság közös európai meghatározását is tartalmazná, hiszen a legtöbb tagállam erre hivatkozik, amikor a szoftverek használatát övező titoktartást indokolja. Továbbá egy lista készítését is indítványozza, amely azon foglalkozások képviselőit sorolná fel, akiket nem lehet kémszoftverrel megfigyelni. Ilyenek lennének az ügyvédek, újságírók, politikusok és orvosok is.

A végleges jelentést várhatóan jövő márciusban vagy legkésőbb júniusban fejezi be az EP-különbizottsága. Addig azonban még további tagállamokat látogatnak meg, hogy vizsgálják a Pegasus és a hozzá hasonló kémszoftverek jogtalan használatát. Az eddigi adatok szerint viszont a Pegasus-ügyben Magyarország, Görögország, Lengyelország, Spanyolország és Ciprus is az egyik legérintettebb tagállamok közé tartozik.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)