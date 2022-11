Magyar osztálytársa beszélt Jeffrey Dahmerről

A hírhedt sorozatgyilkos egy Ohio államban lévő középiskolában tanult, ahogy vele együtt egy magyar férfi is, Csépe Attila, aki beszámolt a vele kapcsolatos emlékeiről.

Bár Jeffrey Dahmer már 28 éve halott, a története a róla szóló netflixes sorozat(Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori) miatt került ismét elő. A sorozatgyilkos 17 férfit ölt meg 1978 és 1991 között bestiális módszerekkel. Egyeseken lobotómiát hajtott végre, hogy zombit csináljon belőlük, másoknak a belső szerveit fogyasztotta el, vagy elraktározta a testrészeiket a fagyasztóban, ahogy csontvázak és koponyák is előkerültek a lakásából. Végül a bíróság 957 év fegyházra ítélte, azonban 1994-ben, 34 éves korában meghalt, miután az egyik fogoly agyonverte egy vasrúddal.

A TikTokon az elmúlt hetekben már elkezdett keringeni egy videó Dahmer középiskolai tablójáról, amelyről kiderült, hogy két magyar nevű osztálytársa is volt az ohiói Revere High Schoolban, Csépe Attila és Csontos Mary. A közösségi oldalon ezzel együtt egy másik felvétel is szárnyra kelt, amelyen egy Dahmer után érdeklődő tiktokozó beszélgetését látni Csépével.

Ismertem személyesen Dahmert. Az emlékeim zöme '72-höz fűződik, amikor hatodikos voltam. Fura gyerek volt, visszavonult, csendes, alig szólalt meg

– mondta Csépe.

Ahogy a férfi beszámolt róla, Dahmernek egyetlen barátja volt, David Borsvold. Míg a legtöbb fiú a szünetekben kint amerikai focit játszott, addig Dahmer és Borsvold inkább félrevonultak. Visszaemlékezése szerint egy alkalommal a tanáruk, Mr. Cox megelégelte, hogy a két fiút sosem látja játszani, ezért megparancsolta nekik, hogy tegyenek így.

Semmi erőszakot, semmit bosszút nem észleltünk. Ez mind később alakult ki

– mondta. Azt is kiemelte, Dahmer szörnyeteggé válásához valószínűleg az egyedüllét, a tévé és a horrorfilmek is hozzájárultak, azonban arról sosem beszélt senkinek, hogy állatokat boncol otthon – ahogy az a sorozatban is látható.

Erről nem beszélt, egyszerűen nem beszélt, mármint semmiről, senkivel. Úgy tűnt nekem, hogy kerülte az embert. Nem nézett senki szemébe, minden mozdulata gyámoltalanságra utalt

– fejtette ki.

Csépe elmondása szerint meglepte őt, amikor kiderült, mit tett Dahmer. Sőt, azok, akik tudták, hogy egy középiskolába járt vele, egyből felkeresték, hogy további részleteket tudjanak meg a sorozatgyilkos iskolai múltjáról.

Folyamatosan kérdezték, hogy észleltem-e valamit. Nem. Egy fura fickó volt, és kész

– magyarázta a férfi.

Megütheti a bokáját a Netflix

A sorozat bemutatása óta sortűz alá vették az áldozatok családtagjai, valamint Jeffrey Dahmer apja is a Netflixet. A hozzátartozók korábban azt állították, hogy nem keresték meg őket a produkcióval kapcsolatban, amit nemrég a sorozat egyik készítője, Ryan Murphy cáfolt meg. Murphy elmondása szerint húsz családtagot, ismerőst kutattak fel, ám senki nem reagált a megkeresésükre.

Jeffrey Dahmer apja, Lionel szintén azt sérelmezi, hogy nem keresték meg őt, mielőtt megjelentek volna a sorozatok (Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori, A Jeffrey Dahmer-szalagok), ahogy arra sem kértek engedélyt, hogy felhasználják a hangfelvételeket, így azt fontolgatja, bepereli a Netflixet. A férfi gondviselője korábban arról számolt be, hogy a produkciók napvilágra kerülése óta idegroncs lett a 86 éves Lionel Dahmerből, mivel őrült rajongók keresik fel folyamatosan a birtokát. A férfi egyébként 1994-ben már kiadott egy könyvet A Father’s Story címmel, amelyben azt bizonygatta: sosem gondolta, hogy a fia képes lenne gyilkolni.

(Borítókép: Jeffrey Dahmer 1992. február 5-én. Fotó: Curt Borgwardt / Sygma / Sygma via Getty Images)